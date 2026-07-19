בנה של טלי גוטליב רומז: זו המפלגה שאצביע לה

‏מתנאל גוטליב, בנה של חברת הכנסת טלי גוטליב, הפתיע כאשר אמר כי הוא לא מתכוון לבחור במפלגת הליכוד, ופיזר רמזים מי המועמד המסתמן שבו הוא יבחר.

בדבריו אמר גוטליב הצעיר: "אני ימני בדעותיי, אבל קל להגדיר אותי כ'מצביע בנט' של פעם. אני פחות רואה בליכוד בית פוליטי כרגע, יש שם המון שחיתויות ובעיות. יש שם אנשים כמו דודי אמסלם ומירי רגב שאני אישית לא מרגיש בנוח שהם מייצגים אותי. אני גם מאד ליברל, וזה מרגיש כאילו היום או שאתה ימני-דתי או שאתה שמאלני-חילוני, אין אמצע.

אני ואמא שלי, יש לנו ריבים פוליטיים ברמה יומית. אנחנו מתווכחים המון, למשל על חוק הגיוס היה לנו ויכוח רציני בשישי האחרון. כל הבית שלנו הוא כור היתוך פוליטי משונה – סבא שלי הוא 'בנט' כזה, אח שלי נהיה קיצוני ימינה מאז המלחמה בעזה. הוויכוחים מגיעים לפיצוצים גדולים.

‏הסרט שעשיתי ("אמא פריים טיים") מאד סכסך בינינו. אחרי שהסרט צולם, ערוץ 13 עשו עלינו כתבה גדולה ב'צינור'. איך שעלה הפרומו, קיבלתי טלפונים מ'הארץ', 'מעריב', 'אולפן שישי', כולם רצו כתבות. ואז 'גלריה' של 'הארץ' רצו לעשות כתבת שער. ידעתי שזה יהיה צהוב, אבל הלכתי על זה".

עוד הוא הוסיף: "הכותרת בשער הייתה ציטוט שלי: 'אני לא רוצה להיות יאיר נתניהו'. אמרתי את זה בהקשר שאני לא רוצה לעשות סרט שמלטף, אלא משהו מורכב. הכתבה יצאה ביום ההולדת שלי. אמא שלי לא דיברה איתי כל היום. היא נעלבה. זה פגע בה מאוד, כי באותו יום גם השחירו אותה בכתבה אחרת בעיתון, והכעיס אותה שהתראיינתי שם. זה עשה לה פדיחות מול ראש הממשלה. רבנו נורא בטלפון. זה היה מאוד מורכב.

היא מקבלת המון שנאה. מפגינים לה מול הבית, יש פוליטיקה מלוכלכת בתוך הקואליציה. יש לה רגעי שבירה, היא מדברת איתי על זה. לפעמים היא אומרת לי: 'מתנאל, מה עשיתי לעצמי? אני משלמת מחירים קשים'. אני חושב שהיא בוכה כשהיא לבד, אבל מולי היא מנסה לשדר חוסן".