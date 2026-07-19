בג"ץ הוציא צו ביניים המקפיא את חוק התקשורת

בג"ץ הוציא היום (ראשון) צו ארעי המעכב את כניסתן לתוקף של הוראות בחוק השידורים, בעקבות עתירה שהגישו יו"ר סיעת הדמוקרטים, ח"כ אפרת רייטן, ושר התקשורת לשעבר, ח"כ איתן גינזבורג. הצו מעכב את תחולתן של הוראות החוק שנקבע כי ייכנסו לתוקף עם פרסומו, עד להכרעה בבקשות למתן צו ביניים.

העתירה הוגשה נגד חוק התקשורת שאושר בכנסת, ובמסגרתה ביקשו העותרים להקפיא את יישום ההוראות שנכנסו לתוקף באופן מיידי. בהחלטתו קבע בג"ץ כי עד להכרעה בבקשה לצו ביניים, הוראות אלה לא ייכנסו לתוקף.