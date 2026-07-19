שריפה משבשת את תנועת הרכבות באזור המרכז והדרום

רכבת ישראל הודיעה הבוקר (ראשון) על שיבושים משמעותיים בתנועת הרכבות בעקבות שריפה שפרצה סמוך למסילה באזור באר יעקב.

בעקבות האירוע הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד, רחובות ואשקלון, וכן בין תחנת לוד לתחנת ראשון לציון הראשונים.

ברכבת ישראל עדכנו כי בעקבות הפסקת התנועה חלים עיכובים ושינויים בלוחות הזמנים במספר תחנות, ובהן אשקלון, אשדוד עד הלום, יבנה מזרח, באר יעקב, לוד וראשון לציון הראשונים.

בשלב זה לא נמסר מועד לחידוש התנועה הסדירה, וברכבת ממליצים לנוסעים להתעדכן באופן שוטף לפני היציאה לדרך. כוחות החירום פועלים באזור השריפה עד להשבת הפעילות למסלולה