לקראת צעדת תנועת נחלה: צו שטח צבאי סגור הוטל בעוטף עזה

צה"ל בעוטף. ארכיון ( צילום: פלאש90 )

צה"ל הודיע הבוקר (ראשון) על הטלת צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי, זאת בעקבות הערכת מצב ועל רקע צעדה שמתכננת תנועת "נחלה" לעבר גבול רצועת עזה.

הצו נכנס לתוקף היום בשעה 08:00 ויישאר בתוקף עד מחר (שני) בשעה 08:00. על פי הודעת דובר צה"ל, השטח הסגור כולל את המרחב מצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, וכן מצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 ועד כרם שלום. בצה"ל הבהירו כי למרות ההגבלות, תתאפשר כניסה ליישובים עבור התושבים והעובדים במרחב.

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ברקע ההחלטה עומדת צעדה שמתכננת תנועת "נחלה" למען התיישבות יהודית בעזה, אשר אמורה לצאת היום בשעה 17:00 מצומת יד מרדכי לכיוון גבול רצועת עזה.

לפי גורמי צה"ל, הצו הוטל בעקבות הערכת מצב שלפיה במסגרת הצעדה קיימת כוונה של חלק מהמשתתפים להיכנס באופן בלתי חוקי לשטח רצועת עזה.

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ערוכים במרחב ויפעלו בהתאם לצורך לשמירה על הסדר ועל ביטחון האזור.