דיווח: עשרות חיילים אמריקאים נפצעו בתקיפות על ירדן

ירי איראני במזרח התיכון. ארכיון ( סעיף 27 )

העימות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להסלים. לפי דיווח שפורסם הלילה (בין שבת לראשון) ב"ניו יורק טיימס", עשרות חיילים אמריקנים נפצעו במהלך השבוע האחרון בלפחות ארבע מתקפות איראניות על בסיסים אמריקניים בירדן.

על פי הדיווח, לצד הפצועים נפגעו גם כמה מסוקים אמריקניים במהלך התקיפות, שבוצעו במסגרת ההסלמה האחרונה בין וושינגטון לטהראן. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע כי פתח בלילה שמיני ברציפות בגל תקיפות נגד מטרות באיראן. בסנטקום מסרו כי מטרת התקיפות היא להמשיך לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על נתיבי השיט המסחריים במצר הורמוז, וכן להגיב למתקפות שביצעו משמרות המהפכה נגד כוחות אמריקניים בירדן.

עוד באותו נושא ארה"ב באזהרת מסע על ישראל; שני חיילים נהרגו במתקפה איראנית חדשות סרוגים

במהלך הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר עבאס ובאי קשם, אזורים שבהם פועלות תשתיות צבאיות ונמלים אסטרטגיים.

במקביל, צבא איראן הודיע כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בכווית, במה שנראה כהמשך לחילופי המהלומות בין הצדדים ולהתרחבות זירת העימות למדינות נוספות באזור.