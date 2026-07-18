טירוף במיאמי: אנגליה מובילה 3:4, אמבפה שבר את השיא

אנגליה מובילה הערב (ראשון) 3:4 על צרפת במשחק על המקום השלישי במונדיאל, נכון לדקה ה־66. האנגלים כבשו ארבעה שערים במחצית הראשונה, אך צרפת חזרה למשחק עם שלושה שערים בתוך 18 דקות.

אנגליה עלתה ליתרון כבר בדקה השלישית. דזירה דואה איבד את הכדור, דקלן רייס השתלט עליו ובעט בעוצמה מעבר למייק מניאן בדרך ל־0:1.

בדקה ה־13 מצא בוקאיו סאקה את הרשת לאחר מסירה של ג'ארל קוואנסה, אך השער נפסל בטענה לנבדל. הלחץ האנגלי נמשך, ובדקה ה־19 הגיע השער השני. רייס הגביה כדור מדויק, אזרי קונסה התרומם ללא שמירה ונגח לרשת.

צרפת ניסתה להגיב באמצעות קיליאן אמבפה, אך דין הנדרסון עצר בעיטה מסוכנת שלו. בדקה ה־37 הגדילה אנגליה את היתרון, כאשר סאקה בעט בעוצמה, הכדור פגע בשחקן צרפתי ונכנס לרשת.

בתוספת הזמן של המחצית הראשונה כבש סאקה פעם נוספת. אברה אזה מסר לו את הכדור, והקיצוני סיים ברגל שמאל בדרך לצמד אישי וליתרון 0:4 בהפסקה.

צרפת ביצעה ארבעה חילופים עם פתיחת המחצית השנייה, כשדין, אופמקאנו, דמבלה וברקולה נכנסו. באנגליה החליף אולי ווטקינס את מרקוס רשפורד.

השינויים הביאו לתגובה מיידית. בדקה ה־48 בישל מייקל אוליסה לאמבפה, שכבש וצימק ל־4:1. היה זה שערו התשיעי בטורניר וה־21 שלו במונדיאלים, ובאותו שלב הוא השתווה לליאו מסי בראש טבלת הכובשים בכל הזמנים.

בדקה ה־54 המשיכה צרפת בקאמבק. ברקולה יצא להתקפה מהירה והכניע את הנדרסון בדרך ל־4:2.

בדקה ה־66 כבש אמבפה פעם נוספת, השלים צמד וצימק את התוצאה ל־4:3. בכך הגיע לעשרה שערים במונדיאל הנוכחי ול־22 שערים בסך הכול, עקף את מסי והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.

למסי, שמחזיק ב־21 שערי מונדיאל ובשמונה שערים בטורניר הנוכחי, נותר משחק נוסף בגמר מול ספרד. המשחק בין צרפת לאנגליה נמשך.