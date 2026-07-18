אירוע חריג: חייל לבנוני נהרג ממטען של חיזבאללה

אירוע חריג בלבנון. רכב של צבא לבנון שהוביל גנרטור באזור הכפר מנסורי באזור צור בדרום לבנון, עלה על מטען והתפוצץ.

בתחילה חשבו בלבנון כי מדובר בתקיפה ישראלית, אולם לאחר שהתברר כי מדובר ברכב של צבא לבנון התגלה כי מדובר במטען שהופעל עליו. מהפיצוץ נהרג חייל ועוד כמה נפצעו.

בצה"ל מאשימים את חיזבאללה. דובר צה"ל מסר: "מוקדם יותר היום (ש'), כלי רכב של צבא לבנון עלה על מטען בדרום לבנון. כתוצאה מכך, נהרג חייל צבא לבנון ונפצעו שניים נוספים.

לאחר בדיקה, עולה כי לא מדובר במטען צה"לי אלא מטען שככל הנראה הונח על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

האירוע התרחש במרחב אלמנצורי, בתוך המרחב הביטחוני שבדרום לבנון. במרחב זה כוחות צה"ל לא נכחו כלל בתקופה האחרונה.

הרכב נכנס ללא תיאום

יש לציין כי כלי הרכב של צבא לבנון נכנס למרחב הביטחוני ללא תיאום מראש עם צה"ל כנדרש, בהתאם למנגנון התיאום הקיים. צה"ל קורא לאזרחים ולכוחות המצויים באזור להימנע מהגעה למרחבים בהם חיזבאללה ממשיך להוות איום וכן לתאם תנועות מראש כמקובל, למען ביטחונם".