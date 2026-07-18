20 אלף סימולציות הכריעו: זו הזוכה במונדיאל

מונדיאל 2026 ( צילום: שאטרסטוק )

לקראת גמר המונדיאל שייערך מחר (ראשון) באצטדיון מטלייף, מודל בינה מלאכותית הריץ 20 אלף סימולציות של המפגש בין ספרד לארגנטינה, בניסיון לחזות מי תניף את הגביע ומה תהיה תוצאת המשחק.

המודל בחן בין היתר את המומנטום של שתי הנבחרות לאורך הטורניר, המשמעת הטקטית שלהן במצבי לחץ והיכולות האישיות של השחקנים בשני הסגלים. התוצאה שחזרה במספר הגדול ביותר של סימולציות הייתה ניצחון 0:1 של ספרד. תרחיש זה הופיע ב־11.4 אחוזים מתוך 20 אלף המשחקים שנבדקו. למרות שמדובר בתוצאה השכיחה ביותר, היא התקבלה רק בכאחת מכל תשע סימולציות. כלומר, ברוב התרחישים שנבדקו המשחק הסתיים בתוצאה אחרת. בסיכום הכולל העניק המודל לספרד יתרון קל על פני אלופת העולם. אלופת אירופה ניצחה ב־42.8 אחוזים מכלל הסימולציות, בעיקר בזכות היציבות ההגנתית והמבנה הטקטי שהציגה לאורך הטורניר. על פי התחזית, סגנון המשחק המבוסס על החזקת כדור עשוי לאפשר לספרד לשלוט בקצב הגמר ולהקשות על שחקני ההתקפה של ארגנטינה. המודל סימן את המאבק במרכז המגרש כאחד הגורמים המרכזיים שעשויים להכריע את המשחק.

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התחזית צופה כי קשרי ספרד ישמרו על אחוזי מסירה גבוהים וינסו לנתק את שחקני ההתקפה הארגנטינאים משאר חלקי הקבוצה. מנגד, ארגנטינה צפויה להסתמך על היכולת האישית של שחקניה ועל ניצול המצבים המעטים שיגיעו אליהם.

לפי הסימולציות, ב־12 אחוזים מהתרחישים המשחק לא הוכרע בתום 90 דקות והמשיך להארכה. במקרים אלה התקשה המודל להצביע על פייבוריטית ברורה, בשל השפעת העייפות והשינויים הטקטיים.

התחזית הכוללת היא לגמר צמוד, זהיר וטקטי, שבו כל חילוף או שינוי במערך עשויים להשפיע על זהות האלופה. עם זאת, מתוך אלפי האפשרויות שנבדקו, התוצאה שקיבלה את הסיכוי הגבוה ביותר היא 0:1 לספרד.