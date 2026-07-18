"ישתמש בשב"כ נגד יריבים": ההאשמה של ליברמן הציתה סערה

ליברמן | ( (צילום: אבשלום ששוני / פלאש90) )

עימות חריף במערכת הפוליטית: יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הזהיר בריאיון ל"פגוש את העיתונות" כי להערכתו ראש הממשלה בנימין נתניהו עלול להשתמש בשירות הביטחון הכללי בבחירות הקרובות כדי לפעול נגד יריבים פוליטיים.

דבריו עוררו תגובות חריפות מצד הקואליציה, ובראשן השר עמיחי שיקלי, שיצא נגד ליברמן במתקפה אישית. "שיקלי כתב כי 'רב-טוראי אביגדור ליברמן הוא אחד הפוליטיקאים המושחתים והמסואבים ביותר שידעה המדינה, סוכן כאוס פוליטי ומי שהותיר חותם כשר הביטחון שכמעט חיסל את הנייה תוך 24 שעות'." בהמשך התייחס שיקלי לטענותיו של ליברמן נגד ראש השב"כ החדש, האלוף (במיל') דוד זיני, וכתב: "הערב העז רב"ט ליברמן להשתלח בראש השב"כ ולהאשים אותו בהאשמה הזויה וחמורה שלפיה הוא צפוי לנצל את שירות הביטחון הכללי כדי להתערב בבחירות". שיקלי הוסיף: "רב-טוראי ליברמן, היכן היית כאשר יקיר האופוזיציה, ראש השירות הכושל בתולדות ארגוני הביון, רונן בר, החליט להפעיל את השירות למטרות פוליטיות מובהקות ולריגול אחר שר בממשלה? טול קורה מבין עיניך, רב"ט אביגדור ליברמן. אינך בעמדה לחלק ציונים לאיש".

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גם מפלגת הליכוד פרסמה הודעת תגובה חריפה לדברי ליברמן.

"בניגוד למפלגה של ליברמן, שהיא דיקטטורה, הליכוד בראשות ראש הממשלה נתניהו היא מפלגה דמוקרטית", נמסר. עוד טענו בליכוד כי "ליברמן, שהדמוקרטיה זרה לו, מדבר מהרהורי ליבו ומאמץ את שיטות השמאל שאליו הצטרף".

בהודעה הודגש כי "ראש הממשלה נתניהו כבר הוכיח בכל מערכות הבחירות נאמנות להליך הבחירות וכיבוד תוצאותיהן", והוסיפו עקיצה נוספת לעבר יו"ר ישראל ביתנו: "אפשר רק לדמיין מה יקרה אילו השב"כ יהיה כפוף לליברמן אפילו ליום אחד – סכנה ממשית לכל אזרח בישראל".