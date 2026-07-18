דגן בזירת השריפה: "חשד סביר להצתה; חוות גלעד תהיה חזקה וגדולה יותר"

שריפת ענק בשומרון, מעל 30 מבנים נפגעו השבת ביישוב חוות גלעד בשומרון. כ-100 משפחות פונו במהלך השבת מביתם, וכלל תשתיות היישוב חוות גלעד ניזוקו באופן קשה. ההצתה החלה מחפץ בוער שנזרק מרכב נוסע לשדה קוצים סמוך. ראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא לתפוס את המציתים באופן מיידי ולכלל הגורמים להיכנס ולתת יד לשיקום היישוב.

דגן אומר הערב: "אירוע קשה מאוד כאן בחוות גלעד. לצערי נאלצנו היום אחר הצהריים לפנות מכאן למעלה ממאה משפחות. אירוע שהתחיל בצורה ברורה כתוצאה מרכב שנוסע זרק משהו שעוד לר ברור בדיוק מהו לכיוון שטח קוצים וכתוצאה מכך הוצתה שריפה ענקית.

גם אתמול בלילה הייתה כאן ליד חוות גלעד הצתה, יש כאן חשד סביר, ומעבר שמדובר בהצתה. אני מצפה ממערכת הביטחון, ממשלת ישראל שתמיד אנחנו עובדים ביחד בשותפות מלאה, מצפה מהם קודם כל לתפוס את זה שעשה את זה, ויחד עם כלל המערכות לתת מענה מקיף כמו שצריך לתופעת ההצתות אני מצפה ממדינת ישראל להיכנס באופן מיידי לשקם כאן את התשתיות שנשרפו כתוצאה מההצתה", קרא ראש המועצה.

עוד הוסיף דגן: "לצערי הרב כמעט שלושים מבנים רובם בתים של משפחות שנשרפו עד הסוף, לצערי הרב מבנים של עסקים שנשרפו בצורה מלאה וכלל התשתיות כאן שנהרסו. לאורך כל הערב מטר של זיקוקים מכל הכפרים כאן באזור שמשלים את התמונה. אנחנו עומדים מול אויב שכל שנה וגם השנה הזו איך שמתחמם מתחיל להצית שוב ושוב ושוב ושוב, אנחנו מצפים למענה נחוש לדבר הזה.

אני פגשתי את המשפחות מחוות גלעד אחרי שפנינו אותם ליצהר בשבת אחר הצהריים. משפחות מלאות בעוצמה מתוך כל הקושי אנשים שלא יודעים מה עם הבית שלהם מה עם כל הזיכרונות שלהם, עם כל הרכוש שלהם. אמרו לי אנחנו נבנה את הבתים שלנו עוד פעם אנחנו נחזק.

אני אומר מכאן לברברים האלה שהראו כאן את הזיקוקים והביעו את השמחה ואני אומר גם לאלה שעשו את ההצתות האלו לאורך כל התקופה אנחנו לעולם לא נישבר, חוות גלעד תהיה יותר גדולה, הבתים יהיו יותר גדולים, יותר יפים והיישוב הזה יהיה הרבה יותר גדול ויותר חזק לעולם, לא תשברו אותנו", דברי דגן מחוות גלעד.

מהישוב חוות גלעד נמסר "במהלך השבת חווינו שריפת ענק להבנתנו כתוצאה מהצתה שביצעו ערבים. כתוצאה מכל עלו באש כשלושים מבנים בתים ונגרם נזק אדיר לתשתיות.

במקביל לכיבוי השריפה, ערבים ירו זיקוקים מכפרי האזור. אנחנו מודים לכוחות ההצלה והביטחון ומאות המתנדבים שהגיעו להציל את הישוב וקוראים לגופי מדינת ישראל להגיב באופן נחוש מחד ולהתגייס לשיקום מיידי של הישוב מאידך אנו לא נרכין ראש אלא נשקם את הישוב נסייע למשפחות ובעזרת ה׳ הישוב יגדל פי כמה ויאחז באדמת השומרון".