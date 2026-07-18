קרעי משפיל את היועמ"שית: "הפכה לכוכבית בתחתית הדף"

קרעי במליאת הכנסת ( נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת )

בנאום תקיף שנשא שר התקשורת שלמה קרעי, הוא הכריז על מה שהוא מכנה ניצחון על גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי, תוך שהוא מטיח האשמות קשות ביועצת המשפטית לממשלה ובאנשי משרדה סביב חוק השידורים. "אזרחי ישראל ניצחנו את הדיפסטייט", פתח קרעי את דבריו. "הפכנו את היעוץ המשפטי לממשלה מחומה בצורה שחוסמת חוקים ממשלתיים שמקדמים מדיניות ימין... להערת שוליים לכוכבית קטנה בתחתית הדף, שם בדיוק מקומם". השר תקף בחריפות את רשות ההסדרה וטען כי היא "הפכה את עורה בלחץ היעוץ המשפטי לממשלה" וכי מדובר ב"רשות מיותרת לחלוטין שהוקמה בממשלת בנט... והפכה את עצמה למעמסה ולחלק מרשת הדיפסטייט בניצוח היעוץ המשפטי לממשלה והיד הנעלמה שמפעילה אותו".

בהתייחסו להתנהלות מול היועצת המשפטית לממשלה, טען קרעי כי היא "נתנה הנחיה לא חוקית לצוות היעוץ המשפטי במשרד התקשורת שלא לבצע את עבודתם בכל מה שקשור לחוק הזה" וכי היא "אסרה עליהם להשתתף איתנו בדיונים לנסח את החוק". קרעי תיאר כיצד בשל כך נאלץ הדרג המדיני לבצע את עבודת הניסוח בעצמו: "הפכנו המנכ"ל והאני... למומחים בהליך החקיקה למומחים בנסחות החוק".

השר התייחס גם לביקורת על כך שהוא מציג את החוק בוועדה ללא ייעוץ משפטי: "מה לעשות שהייעוץ המשפטי לממשלה נאסר עליו לשתף פעולה? ישבנו עד השעות הקטנות של הלילה ועשרות עורכי הדין במשרד שמקבלים שכר מהמדינה ישנו שנת ישרים".

לסיכום דבריו, תקף קרעי את מה שכינה הברית בין מערכת המשפט לתקשורת: "משפטנים ואנשי תקשורת שכרטו ברית כדי לשמור על מונופול השמאל בתקשורת ולא עלה בידם"