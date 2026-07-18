ארה"ב באזהרת מסע על ישראל; שני חיילים נהרגו במתקפה איראנית

דונלד טראמפ, מוג'תבא חמינאי ( ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

ההסלמה במזרח התיכון נמשכת: שגרירות ארצות הברית בירושלים פרסמה הערב (שבת) התראת אבטחה חדשה, ובה קראה לאזרחי ארה"ב לשקול מחדש נסיעות לישראל בעקבות המצב הביטחוני.

בהודעת השגרירות נמסר כי "שגרירות ארה"ב הורתה לכל עובדי ממשלת ארה"ב ובני משפחותיהם להסתתר במקום ולהיות מוכנים לעבור למקלט מוגן במקרה של אזעקה, עד להודעה חדשה". ההתראה מגיעה על רקע החשש מהתרחבות העימות בין ארצות הברית לאיראן. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע כי שני חיילים אמריקנים נהרגו במתקפת טילים איראנית על בסיס אמריקני בירדן, וחייל נוסף מוגדר נעדר. לפי הודעת סנטקום, בעקבות מתקפת הטילים האיראנית עלה מספר ההרוגים האמריקנים במלחמה ל-16. בצבא האמריקני ציינו כי כ-50 אלף חיילים אמריקנים פרוסים כיום ברחבי המזרח התיכון. מוקדם יותר היום דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" כי בכיר במשמרות המהפכה שיגר איום חריף לקראת אפשרות של תקיפה אמריקנית נוספת. לדבריו, אם ארצות הברית תתקוף את התשתיות האזרחיות באיראן, "כדאי יהיה לפנות באופן מיידי את שדות התעופה בדובאי ובאבו דאבי, וכן את הנמלים בפוג'יירה ובג'בל עלי". במקביל הודיעה איראן באופן רשמי כי היא משעה את כלל התחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות עם ארצות הברית.

עוד באותו נושא תיעוד מהתקיפה האמריקאית על גשר בבנדר חמיר משה אריה

מנהיג איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, פרסם בהמשך הצהרה חריפה נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וטען כי הפרת מזכר ההבנות מוכיחה ש"חתימתו של נשיא ארה"ב חסרת ערך וחסרת אמינות".

לדבריו, "השטן הגדול חשף פעם נוספת את פניו האמיתיות", והזהיר כי אם ארצות הברית תבחר להרחיב את הלחימה, "לעם האיראני ולחזית ההתנגדות יש עבורה לקחים בלתי נשכחים".

במהלך היום דווח גם על המשך חילופי האש באזור. ירדן עדכנה כי יירטה ארבעה כטב"מים שחדרו לשטחה, לאחר שבשעות הבוקר הודיעה על יירוט עשרה טילים איראניים. כווית מסרה כי יירטה טילים ששוגרו לעברה מאיראן, ובאיראן דווח כי מתקן התפלת מים בעיר ג'אסק נהרס בתקיפות.