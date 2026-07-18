מכה לחמאס בשבת: חוסל המפקד הבכיר אדהם נוסמן

אדהם ניסמן ( צילום: ללא קרדיט )

במהלך השבת חוסל אדהם נוסאמן, מפקד בכיר בארגון הטרור חמאס, בתקיפה ממוקדת. על פי הדיווחים, מדובר במכה קשה נוספת להנהגת הטרור ברצועה, כאשר החיסול בוצע בהצלחה וקטע את פעילותו של הבכיר.