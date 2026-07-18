מכה לחמאס בשבת: חוסל המפקד הבכיר אדהם נוסמן

במהלך השבת חוסל אדהם נוסאמן, מפקד בכיר בארגון הטרור חמאס, בתקיפה ממוקדת. על פי הדיווחים, מדובר במכה קשה נוספת להנהגת הטרור ברצועה, כאשר החיסול בוצע בהצלחה וקטע את פעילותו של הבכיר.
יחד עם המפקד הבכיר חוסלה בתקיפה גם כל משפחתו ששהתה עמו במבנה. הניצול היחיד מהאירוע הוא ילד אחד מבני המשפחה, אשר ניצל אך ורק בשל העובדה שלא שהה בבית באותו הזמן.
דובר צה"ל:
*צה"ל חיסל צלף מארגון הטרור גא"פ ומחבל ממטה המבצעים של חמאס ברצועת עזה*
צה"ל תקף אתמול (ו') במרכז רצועת עזה וחיסל את המחבל המאם חמיס עכאשה אבו בריך, ששימש כצלף בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. בתקופה האחרונה, המחבל פעל לקידום מתווי צליפה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.
בתקיפה נוספת אתמול בצפון רצועת עזה, צה"ל חיסל את המחבל מחמד תיסיר אחמד עביד, ראש מדור במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס.
לאורך המלחמה, המחבל פעל לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.
המחבלים היוו איום מיידי על כוחותינו הפועלים במרחב וחוסלו בתקיפות מהאוויר.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.