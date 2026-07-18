מסי מול ימאל: עשרה דברים שאתם חייבים לדעת לקראת גמר המונדיאל

אחרי חמישה שבועות של כדורגל, גמר מונדיאל 2026 ייערך ביום ראשון באצטדיון ניו יורק-ניו ג'רזי. ארגנטינה תנסה להגן על התואר ולהפוך למדינה השלישית שזוכה בשני מונדיאלים רצופים, בעוד ספרד מכוונת לזכייה שנייה בתולדותיה.

הנה עשרת הדברים שצריך לדעת לקראת המשחק הגדול:

1. מסי וימאל נפגשים כמעט שני עשורים אחרי התמונה

ברשת חזרה להופיע התמונה המפורסמת משנת 2007, שבה ליאו מסי בן ה־20 מסייע לרחוץ את למין ימאל התינוק במהלך צילומים לגיוס תרומות עבור יוניסף בקאמפ נואו.

התמונה אמיתית וצולמה בנוכחות אמו של ימאל, שילה אבאנה. כמעט שני עשורים לאחר המפגש ההוא, השניים יתמודדו זה מול זה בגמר המונדיאל.

2. טראמפ יגיע וגם יעניק את הגביע

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להגיע לגמר, בהופעתו הראשונה בטורניר. לפי התכנון, טראמפ ונשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו יעניקו יחד את הגביע לקפטן הנבחרת המנצחת.

שחקני הנבחרת שתזכה יקבלו גם טבעת אליפות, פרס המזוהה בדרך כלל עם ענפי הספורט האמריקניים.

3. מיליי יישאר בבית בגלל אמונה טפלה

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי לא יגיע לניו ג'רזי. הוא החליט לצפות בגמר מהמעון הנשיאותי, כפי שעשה בכל שבעת משחקיה של ארגנטינה בדרך לגמר.

מיליי מתכוון גם ללבוש את אותו המעיל הכבד שליווה אותו במשחקים הקודמים, כחלק מטקסי המזל שעליהם הוא מקפיד.

4. עשן השריפות הגיע לאזור הגמר

עשן משריפות הענק בקנדה כיסה חלקים מצפון־מזרח ארצות הברית והוביל לפרסום אזהרות בריאות. איכות האוויר בניו ג'רזי הוגדרה ביום חמישי כלא בריאה עבור אוכלוסיות רגישות.

עם זאת, חזית קרה הצפויה להגיע במהלך סוף השבוע עשויה לפזר את העשן לפני המשחק. יותר מ־80 אלף צופים צפויים להיות באצטדיון, וכ־50 אלף נוספים בסנטרל פארק.

5. הכרטיסים היקרים בתולדות הספורט האמריקני

מחיר הכניסה הזול ביותר לגמר עמד ביום שישי על 7,595 דולר, לאחר עלייה של עשרה אחוזים בתוך שלושה ימים.

מחיר הרכישה הממוצע בשוק המשני הגיע ל־11,327 דולר. לפי הנתונים שפורסמו, מדובר בממוצע הגבוה ביותר שנרשם לאירוע ספורט בארצות הברית, יותר מהסופרבול ומגמר ה־NBA.

6. מופע מחצית ראשון בתולדות המונדיאל

לראשונה יתקיים בגמר המונדיאל מופע מחצית בסגנון הסופרבול. ההופעה צפויה להימשך כ־11 דקות, אך הפסקת המחצית כולה עשויה להתארך עד לחצי שעה.

במופע צפויים להשתתף מדונה, ג'סטין ביבר, שאקירה, BTS, בורנה בוי וקולדפליי. טקס נוסף יחל 90 דקות לפני שריקת הפתיחה, בהשתתפות טום קרוז, רובי ויליאמס וניקול שרזינגר.

7. סכומי שיא לנבחרות

פיפ"א הודיעה על קרן פרסים בסך 727 מיליון דולר, עלייה של 50 אחוזים ביחס לטורניר שנערך בקטאר בשנת 2022.

הנבחרת שתזכה בגביע תקבל 50 מיליון דולר, בעוד המפסידה בגמר תסתפק ב־33 מיליון דולר. כל נבחרת שהעפילה לטורניר זכאית גם ל־1.5 מיליון דולר עבור הוצאות ההכנה.

8. הגביע יגיע במזוודה מיוחדת

גביע העולם יובא לאצטדיון בתוך מזוודה ייעודית של בית האופנה הצרפתי לואי ויטון, כפי שנעשה בארבעת משחקי הגמר הקודמים.

על המזוודה מופיעה האות V בצבע זהב, המסמלת הן את המילה ניצחון והן את שם המותג, לצד הדוגמה המזוהה של החברה.

9. חמישה פרסים אישיים יחולקו

מלבד הגביע הקבוצתי, יחולקו חמישה פרסים רשמיים: נעל הזהב למלך השערים, כדור הזהב לשחקן המצטיין, כפפת הזהב לשוער המצטיין, פרס השחקן הצעיר ופרס המשחק ההוגן.

מסי מוביל את המאבק על נעל הזהב לפני קיליאן אמבפה, שעדיין צפוי להשתתף במשחק על המקום השלישי.

10. צוות השיפוט שנבחר לגמר

את המשחק ינהל השופט הסלובני סלאבקו וינצ'יץ'. לצדו ישמשו עוזרי השופט הסלובנים תומאש קלנצ'ניק ואנדראז' קובאצ'יץ'.