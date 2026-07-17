פיפ"א שוברת את החוקים: השינוי המשמעותי בגמר המונדיאל

מופע המחצית בגמר המונדיאל שייערך ביום ראשון בין נבחרת ספרד לנבחרת ארגנטינה צפוי להימשך כ־30 דקות, פי שניים מהזמן המרבי המותר על פי חוקת הכדורגל. הסיבה להארכת ההפסקה היא מופע עתיר כוכבים שמתכננת פיפ"א לקיים באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי כך פורסם במגוון עיתונאי ספורט.

על פי הדיווח, פיפ"א סירבה במספר הזדמנויות לאשר מה יהיה אורכה המדויק של הפסקת המחצית. עם זאת, גופי השידור נערכים להפסקה שתימשך כחצי שעה, במקום 15 הדקות המותרות בין שתי המחציות.

זו תהיה הפעם הראשונה שבה פיפ"א מקיימת מופע מחצית במסגרת גביע העולם. הארגון ערך מופע דומה בגמר גביע העולם למועדונים בשנה שעברה, אז התארכה הפסקת המחצית ל־25 דקות.

בנוסף למופע המחצית, מתוכנן גם מופע במסגרת טקס הסיום שיחל 90 דקות לפני שריקת הפתיחה. במופע המקדים צפויים להשתתף הזמר רובי ויליאמס, השחקן טום קרוז והזמרת ניקול שרזינגר.

הפסקת המחצית הממושכת צפויה להציב אתגר לא מוכר בפני השחקנים והמאמנים, שרגילים לחזור למגרש לאחר 15 דקות. הארכת ההפסקה עלולה להשפיע על שגרת ההתאוששות, החימום וההיערכות המקצועית לקראת המחצית השנייה.

אתגר נוסף נובע מכך שהמופע יתקיים על כר הדשא. לצורך האירוע יהיה צורך להקים במה לאחר סיום המחצית הראשונה, ולאחר מכן לפרק ולפנות אותה לפני חזרת השחקנים למגרש.

בעבר הציעה התאחדות הכדורגל של דרום אמריקה להאריך את הזמן המרבי של הפסקת המחצית ל־25 דקות. ההצעה נדחתה בשנת 2021 בידי מועצת ההתאחדות הבינלאומית לכדורגל, הגוף האחראי על חוקת המשחק.

למרות ההגבלה הקיימת, ההיערכות של גופי השידור מצביעה על כך שהפסקת המחצית בגמר עשויה להגיע לכ־30 דקות ולהפוך לחלק מרכזי באירוע.