נשיא ארגנטינה בהחלטה חריגה לקראת גמר המונדיאל

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, הודיע היום (שישי) כי לא יגיע לגמר מונדיאל 2026 בין נבחרתו לספרד. הסיבה אינה מדינית או ביטחונית, אלא האמונה שלו כי שינוי בהרגלי הצפייה עלול לפגוע במזלה של אלופת העולם.

לאורך הטורניר צפה מיליי במשחקיה של ארגנטינה מהמעון הנשיאותי באוליבוס. כל המשחקים שבהם שמר על ההרגל הסתיימו בניצחון של הנבחרת, ולכן הוא מסר כי "בשום פנים ואופן" לא ישנה את התוכנית לקראת המשחק המכריע.

"אמשיך לצפות במשחקים מאוליבוס, בדיוק כמו ביום הראשון", אמר הנשיא בריאיון לתחנת הרדיו El Observador. מיליי הודה כי ההחלטה להישאר בבית ולא להגיע לאצטדיון נובעת מאמונה טפלה.

הנשיא מתכוון לשמור גם על פרט נוסף בטקס הקבוע שלו: מעיל ממותג של חברת הנפט והגז YPF, שאותו לבש במהלך משחקה של ארגנטינה נגד שווייץ.

לדבריו, במהלך אותו משחק הוא חש חום והסיר את המעיל, אך זמן קצר לאחר מכן ספגה ארגנטינה שער. מיליי לבש אותו מחדש ומאז החליט להמשיך להשתמש בו בזמן משחקי הנבחרת.

ההרגל של מיליי אינו חריג במיוחד בקרב אוהדי ארגנטינה. במדינה מוכרים טקסי מזל המכונים "קבאלס", שאותם מקפידים אוהדים לקיים כל עוד הנבחרת מנצחת. בין היתר, אוהדים צופים במשחקים באותו המקום ועם אותם האנשים לאורך הטורניר.

ארגנטינה, אלופת העולם המכהנת, תפגוש בגמר את אלופת אירופה ספרד. המשחק ייערך ביום ראשון באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי.

בניגוד למיליי, מלך ספרד פליפה השישי ובני משפחתו צפויים להגיע לאצטדיון. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לצפות במשחק מקרוב. נשיא ארגנטינה, לעומתם, ינסה לסייע לנבחרתו בדרך שלו, מהמעון הרשמי ועם המעיל שלדבריו כבר הפך לחלק מרצף הניצחונות.