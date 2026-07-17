אירוע חמור בגוש עציון: אדם כבן 90 דרס נער ומתיישבת

אדם כבן 90 עוכב היום (שישי) לחקירה, לאחר שעל פי החשד פגע ברכבו בנער ובמתיישבת בחוות תומר הסמוכה לצומת גוש עציון. האישה נגררה למרחק של מספר מטרים ונפצעה באורח קל.

שוטרי תחנת עציון במחוז ש"י הוזעקו למקום בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה על רכב שפגע באישה בחווה. מבירור ראשוני שערכו השוטרים בשטח עלה כי החשוד, אזרח ישראלי, הגיע למקום והחל לתעד את המתרחש באמצעות מצלמה.

בשלב מסוים התפתח דין ודברים בין הנהג לבין נער המתגורר בחווה. לפי המשטרה, החשוד נכנס לרכבו והחל בנסיעה, שבמהלכה פגע קלות בנער. הנער לא נזקק לקבלת טיפול רפואי בעקבות הפגיעה.

לאחר מכן ניגשה תושבת החווה לעבר הרכב, בניסיון לברר את פשר מעשיו של הנהג. על פי הבירור הראשוני, החשוד המשיך בנסיעה ופגע גם בה.

במהלך האירוע נאחזה האישה ברכב ונגררה על ידו למרחק של מספר מטרים. כתוצאה מכך היא נפצעה באורח קל. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על אופי פציעתה או על הטיפול הרפואי שקיבלה.

השוטרים שהגיעו לזירה עיכבו את הנהג, בן 90, והעבירו אותו לתחנת המשטרה לצורך המשך בירור נסיבות המקרה. רכבו של החשוד נתפס בידי המשטרה כחלק מפעולות החקירה.

במשטרה הדגישו כי מדובר בשלב ראשוני של הבדיקה וכי נסיבות האירוע עדיין נחקרות. החשוד עוכב לחקירה ולא נמסר בשלב זה על מעצרו או על החלטה נוספת שהתקבלה בעניינו.