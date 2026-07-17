פרשת דברים: איפה המדינה ואיפה החזון?

"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תופל

ולבן וחצרות ודי-זהב". במילים אלה נפתח נאומו האחרון של משה רבנו לבני ישראל רגע לפני שהוא נפרד מהעם על סף הכניסה לארץ ומעביר את ההנהגה בצו השם ובשל העונש שנגזר עליו באירוע מי-מריבה בקדש למשרתו תלמידו וממשיך דרכו יהושע בן נון.

בנקודות הציון של תחילת נאום משה מוזכרים כמה מקומות לא מוכרים ובהם חצרות, די-זהב, תופל ולבן. רש"י מסביר כי אלו מקומות בהן עם ישראל סרח ואיבד את דרכו בשל ההליכה המתמשכת במדבר ומסיבות נוספות אבל הדגש בפירוש הוא על הקפדת המנהיג משה בכבודן של ישראל והזכרת המקומות בהן הכעיסו את השם ברמז בלבד, כמו למשל "תופל" לתלונות על המן ו-"די-זהב" ככינוי מעורפל לחטא העגל.

הבחירה של משה לשמור על כבוד ישראל לדורות למרות שהאירועים הללו ידועים לכל וכתובים בתורה, מעידה יותר מכל על גדלותו של משה רבנו שלא קם נביא לישראל כמוהו, ומדגישה כלל חשוב בשיחות מוסר: "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא".

גדלותו של מנהיג המוכיח את עמו היא לא רק בתוכן הדברים אלא גם באופי ובסגנון שהם נאמרים. משה רבנו מקפיד בכבודם של ישראל גם כשהם עצמם יודעים שחטאו בחומרה והביאו על עצמם נדודים ארוכים במדבר, והם גומלים למשה בכך שהם מתייצבים בכוח ובחוסר רצון למשימה האחרונה של נקמת בני ישראל במדיינים בידיעה שהיא תלויה במות משה ואחריה ייפרד מהם ולכן הם עושים זאת מכוח צו השם ולא מרצונם בשל אהבת המנהיג שהוביל אותם מיציאת מצרים ובמשך 40 שנה במדבר, ופסק להם הלכות מבוקר עד ערב עד שחותנו יתרו יעץ לו להקים מערכת משפטית שתסייע לו.

בלוח השנה היהודי שבת דברים כרוכה מדי שנה כרונולוגית בשבת חזון ישעיהו בן אמוץ ונבואת חורבן ירושלים שהיא ההפטרה הקבועה של פרשת דברים. הנבואה מצביעה על ירידת הדורות והדרדור המוסרי שהוביל לאנרכיה מסוכנת בבחינת "שפוט השופטים" ו"בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה"

גם בימינו אלה יש ריבוי מחלוקות על אופייה וערכיה של ישראל בהווה ובעתיד. אבל טוב יעשו כולם אם ילמדו מהרועה הנאמן משה רבנו וגם בתוכחה והטפת מוסר ישמרו כל הצדדים המעורבים בעניין על כבוד הדדי ושפה נאותה ואם צריך לבקר בחומרה שיעשו זאת ברמיזה ולא מפורשות.

ולגבי הגישור על הפערים והמחלוקות וחזרה למצב "כאיש אחד בלב אחד"? נקווה ב"ה שזה יקרה הרבה לפני "חזון אחרית הימים".