בחן את עצמך: איזה דמות מ-"חברים" אתה?

בחנו את עצמכם: איזה דמות מהסדרה "חברים" היא אתה או את?

{שימו לב: השאלון מצריך ידע כללי על הסדרה "חברים"}

1. יש הפסקת חשמל באזורך. אתה:

א. מקיים שיחה רצינית עם אהבת נעוריך עד שבא חתול

ב. מביא חנוכייה עם נרות

ג. מדבר עם אמא שלך בטלפון

ד. נתקע בכספומט עם אישיות מפורסמת

2 . הכנת לזניה לקרובי משפחה. מה קרה ללזניה?

א. שמת בה קיווי ואחרי שטעמת התנפחה לך הלשון

ב. אכלת את כולה

ג. אפית אותה עם טבעת נישואין בתחתית

ד. אכלת אותה מהרצפה אחרי שנפלה

3. ההורים שלך מודיעים שהם באים לביקור פתע. מה התגובה?

א. מזהיר את אחותך לא לעדכן אותם על מצבך המשפחתי

ב. מעדכן את 11 האחיות שלך ופותח ולא מצליח לסגור את הספה בסלון

ג. ניקיון הבית בטירוף והכנת ספגטי

ד. מזהיר את חבריך שלא יהיו נחמדים מדי לאמא ולא ייבהלו מאבא

4. יש לך קצת זמן פנוי בעבודה. מה עושים?

א. נוסעים לברבדוס להרצאה על מאובנים

ב. משחקים בכדור אש או מנמנמים על כורסת עצלנים

ג. אין לך דבר כזה זמן פנוי ואם יש זה מוקדש לניקיון כפייתי

ד. משחק במחשב כי זה מה שאתה עושה כל הזמן

5. החלטת להתחתן בשעה טובה. מה אתה עושה רגע לפני?

א. אומר את השם הלא נכון בטקס הנישואין

ב. מוותר על החתונה ומעמיד פנים שאתה זה שמחתן את הזוג

ג. כותב מכתב רציני מדי ומתנהג בנוירוטיות נוראית עד הטבעת

ד. בורח רגע לפני הטקס ובסוף חוזר כמו ילד טוב ירושלים

6. יש לך משפט או צליל קבוע שמאפיין אותך. מהו?

א. "אני בסדר"

ב. "מה העניינים אתך?"

ג. "יה-הא!"

ד. "וו-הו"

סיכום:

אם ענית על כל התשובות א: אתה תואם-רוס. אתה אוהב להתרגש וחולם להתחתן עם אהובת נעוריך בדרך רצופת מכשולים ותקלות. בנוסף אתה נוירוטי כמו אחותך, אבל חביב ואוהב את חבריך.

אם ענית על כל התשובות ב: אתה תואם-ג'ואי ויש לך בעיה. אתה עצלן, אוהב את החיים הטובים במוגזם, לא מחזיק מעמד בעבודה רצינית ואוהב אוכל כפייתי. למרות זאת, אתה חבר טוב שאוהב לעזור לאחרים ושומר את הסודות של אחרים עד שכולם מגלים.

אם ענית על כל התשובות ג: אתה תואם-מוניקה. אתה מכור לניקיון בצורה כפייתית, אתה לא אדם כיפי באופן כללי ואתה עסוק יותר מדי בבישול במקום בחיים האמיתיים. סביר להניח שתתחתן עם השכן או השכנה ממול.

אם ענית כל כל התשובות ד: אתה תואם-צ'נדלר. אתה בעייתי ומכור לעבודה, אבל יש לך חוש הומור ולב זהב. תאחל לעצמך אריכות ימים בלי שריטות מההורים או חו"ח התמכרות לכדורים.

הערה לסיום: בטח שמתם לב שחסרות שתי דמויות מחברים ואתם תוהים למה.

אז הנה ההסבר: א. אתם לא יכולים להיות תואם-פיבי כי היא מיוחדת ומוזרה ולא תענה על אותה שאלה אותו דבר והאמת שהיא בכלל לא תשתף בחידונים כי זה נוגד את העקרונות שלה. ב. אתם לא יכולים להיות תואם-רייצ'ל כי כמוה יש רק האחת והיא נשארת בסוף עם רוס שכנראה גם התחתן אתה. אז אם ענית על הכל א- כלומר תואם-רוס אתה יכול לראות בעצמך גם את הדמות של רייצ'ל.