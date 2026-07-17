משרד הבריאות הורה על סגירה לאלתר של חדרי הניתוח בביה"ח 'מדיקה רפאל' בפארק עתידים בתל אביב, בעקבות ביקורת פתע שחשפה ליקויים חמורים בתהליכי העבודה ומחסור משמעותי בכוח אדם המסכנים משמעותית את בטיחות המטופלים.

בהודעה הרשמית של משרד הבריאות בתום הביקורת נקבע הבקרה כי בחדרי הניתוח של "מדיקה רפאל" מתקיימים תהליכי עבודה לא תקינים וכשלים באספקה הסטרילית המרכזית. בנוסף, התגלה מחסור קריטי בכוח אדם באופן המסכן את בטיחות החולים. צו הסגירה שנכנס לתוקף מידית, קובע כי חדרי הניתוח בבית החולים יישארו סגורים ולא תבוצע בהם כל פעילות רפואית עד לאישור נציג רשמי ממשרד הבריאות את תיקון כל הליקויים שהתגלו.

תגובת ביה"ח: "אירוע נקודתי בטיפול"

בית החולים 'מדיקה רפאל' הודיע בתגובה רשמית כי "מדובר באירוע נקודתי המטופל באופן מידי ובשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות". בהודעת בית החולים הודגש כי "פעילות חדרי הניתוח הופסקה באופן זמני בלבד, בהתאם להנחיות, בעוד יתר פעילות בית החולים נמשכת כסדרה".

בית החולים הוסיף והבהיר כי "בטיחות המטופלים תמשיך להיות בראש סדר העדיפויות שלנו", תוך הבטחה לפעול בהקדם לתיקון הליקויים החמורים שהתגלו.

יצוין כי בשנים האחרונות מקפיד משרד הבריאות על ביצוע בקרות פתע בבתי חולים ברחבי הארץ, במטרה לוודא עמידה בתקני בטיחות ואיכות. רק לפני מספר חודשים פרסם המשרד את פרויקט 'עוגן', במסגרתו יושקעו 30 מיליון שקלים בבתי החולים למען מוכנות לחירום, כאשר בתי חולים שלא יעמדו בלוחות הזמנים צפויים לספוג קנסות כבדים.