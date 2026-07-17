החות'ים בתימן ( (שאטרסטוק) )

מקורות אבטחה ימיים דיווחו כי רעולי פנים חמושים עלו על סיפונה של מכלית הכימיקלים "אסאנה" (Asana) ששטה לכיוון מזרח במפרץ עדן, ומאז הם מחזיקים בשליטה מלאה על כלי השיט. על פי נתוני המעקב הלווייני, יעד המכלית היה נמל בוסאסו בסומליה. על פי הערכות גורמי המודיעין, האחראים לחטיפה הם המורדים החות'ים הפועלים בשליחות איראן וממומנים על ידי משטר האייתולות בטהרן.

תקיפת ספינה ( שאטרסטוק )

פיראטיות בחסות איראנית ארגון הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) אישר כי התקבל דיווח רשמי על עלייה בלתי חוקית של חמושים לסיפון הספינה, כ-65 מיילים ימיים מדרום לעיר הנמל אל-מוקאלה שבתימן. רשויות הצבא באזור פתחו בחקירה מקיפה של נסיבות האירוע החריג, ובארגון הבריטי קראו לכל כלי השיט הנמצאים באזור לגלות ערנות מרבית, לנקוט באמצעי זהירות ולדווח באופן מידי על כל פעילות חשודה בנתיבי השיט.

ספינה איראנית מול המצור האמריקאי ( אילוסטרציה AI )

הזרוע הארוכה של טהרן

גורמי מודיעין מעריכים כי הפעולה הפיראטית הנוכחית נובעת מהנחיה ישירה של המשטר בטהרן לחות'ים לשבש את נתיבי השיט המרכזיים בים האדום. ההנחיה האיראנית נועדה להוות כלי לחץ ואיום מול המערב, והבהרה כי כל הגברה של תקיפות צבא ארצות הברית בשטח איראן תיענה בחסימה ופגיעה ישירה בסחר הימי העולמי.