כל אחד מאיתנו בני הדור שלפני שלושים שנה ויותר גדל על ספרי 'החמישייה הסודית', 'השביעיה הסודית' ועוד.

סרט חדש, שיעלה לאקרנים אחרי ט' באב מגולל את סיפורם של שלושת הילדים — ג’ו, בת', ופרני — שנאלצים לעזוב את ביתם במרכז העיר, להתנתק מהמסכים ומכל מה שהעיר הגדולה יכולה להציע, ועוברים לגור עם משפחתם בסמוך ליער מסתורי וקסום.

לצפייה בטריילר הסרט "המסע המופלא לעץ הקסמים לחצו כאן.

השכנים מזהירים אותם לא להתקרב ליער, אבל מהר מאוד הילדים נכנסים ליער ומגלים שם עץ ענק ומופלא, גבוה כל־כך עד שצמרתו נעלמת בעננים. כשהם מטפסים עליו, הם מגלים בתוכו עולם שלם ומיוחד, מלא יצורים צבעוניים וידידותיים, כמו גבר־הירח, גברת רחבת־הלסת, פעמוניסט, סילקי הפֵּייה ועוד.

ארץ חדשה בכל פעם

בכל פעם שהילדים מגיעים לצמרת העץ, הם מוצאים שם ארץ חדשה, שמחליפה מקום בכל כמה ימים — עולמות קסומים כמו ארץ הצחוק, ארץ משחקי הירידים, ארץ המשאלות או ארץ קח־מה־שתרצה. כל ביקור הוא הרפתקה מסעירה בפני עצמה, מלאה קסם, הומור ודמיון.

דרך מסעותיהם בין העולמות ובעץ עצמו, הילדים לומדים על חברות, אומץ, נדיבות ועזרה הדדית — וכל זאת תוך התמודדות עם מצבים לא צפויים, יצורים משונים וחוקי עולם הפוכים.

הסרט הוא חוויה קסומה, אפופת דמיון, מבוסס על אחת הקלאסיקות הגדולות של אניד בלייטון ואבן היסוד בסדרת The Faraway Tree.

הסרט, בכיכובם של: אנדרו גרפילד (׳ספיידרמן המופלא׳, ׳הרשת׳), זוכת 2 פרסי האמי - קלייר פוי (׳הכתר׳, ׳הנערה ברשת העכביש׳), נונסו אנוזי (׳משחקי הכס׳), ניקולה קוכלן (׳ברידג׳רטון׳), ג׳ניפר סונדרס (׳שרק 2׳), רבקה פרגוסון (׳משימה בלתי אפשרית, ׳חולית׳).ה

הקיץ של עץ הקסמים.