מונדיאל 2026 ( צילום: Shutterstock AI Generator )

היערכות ביטחונית יוצאת דופן בהיקפה וממדיה לקראת גמר מונדיאל 2026 ביום ראשון הקרוב (19.7.26, 22:00 שידור חי בכאן 11) באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי. מאות סוכנויות אכיפה פדרליות ומקומיות לוקחות חלק במבצע הגדול ביותר בתולדות אירועי הספורט בארה"ב. מתחם אצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, המכיל כ-82,500 מקומות ישיבה, ייסגר לחלוטין למי שאינו מחזיק בכרטיס רשמי למשחק הגמר. האוהדים שיגיעו למקום יעברו סינון ביטחוני קפדני וסורקים דמויי אלו הפועלים בשדות תעופה, לצד אכיפה קשוחה של מדיניות תיקים שקופים בלבד.

רחפן ( (אילוסטרציה, קרדיט: יונתן זינדל/פלאש 90) )

כוחות המשטרה והמשמר הלאומי יסתייעו בטכנולוגיות מתקדמות ובהן רחפנים משטרתיים וכלבים רובוטיים, כאשר המרחב האווירי כולו יוגדר סגור להטסת רחפנים פרטיים. התקשורת האמריקנית מעריכה כי במשחק גמר מונדיאל 2026 יצפו בזמן אמת יותר מחצי מיליארד צופים ברחבי העולם.

אובך ( תומר שלו / השירות המטאורולוגי )

חשש ממזג האוויר

לצד האיומים הביטחוניים, FIFA עוקבת בדאגה רבה אחרי תנאי מזג האוויר המקומיים. שריפות הענק המשתוללות בקנדה מעוררות חשש כבד לגל אובך משמעותי וזיהום אוויר חריג בליל המשחק. מארגני הגמר והרשויות הפדרליות בארה"ב בשיתוף עם גורמי ממשל בוושינגטון בוחנים את הנתונים באופן רציף, ואף קיים חשש לשינוי מיקום המשחק ברגע האחרון אם איכות האוויר בניו-ג'רזי תסכן את בריאות השחקנים על הדשא.