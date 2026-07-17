יו"ר מפלגת עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בעקבות מכתבה לשרי הממשלה שבו הבהירה כי עם כניסת הממשלה לתקופת מעבר יש לנהוג באיפוק בקבלת החלטות החורגות מניהול שוטף.

"גלי, מבחינתך ממשלת המעבר החלה מיום השבעת הממשלה. לא ספרתי אותך אז, ואני לא סופר אותך גם היום", כתב בן גביר. "לצערי לא הקשיבו לי כשדרשתי לפטר אותך בהתחלה, אבל בקדנציה הבאה זה יהיה התנאי הראשון מבחינתי. קדימה, תתחילי לארוז. השינוי הגדול בדרך".

הבוקר פורסם מכתב היועמ"שית, לפיו בתקופת ממשלת המעבר שרים ומשרדי הממשלה נדרשים להימנע מקבלת החלטות החורגות מניהול שוטף ללא בחינה משפטית מתאימה. במכתבה הדגישה כי במקרים של ספק יש לפנות מראש לייעוץ המשפטי של המשרד.

תגובתו של בן גביר מחריפה את העימות המתמשך בינו לבין היועמ"שית, וממחישה את המתח סביב גבולות סמכותה של ממשלת המעבר והפיקוח המשפטי המכביד על פעילותה.