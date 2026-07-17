לוחמי אש פועלים בשריפה נרחבת סמוך לחוות מלאכי אברהם

כוחות כיבוי בפעולה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

לוחמי אש מתחנה אזורית יהודה פועלים בשעה זו בשריפה נרחבת שפרצה בשטח פתוח סמוך לחוות מלאכי אברהם באזור מעלה חבר. צוותי הכיבוי פועלים בשטח בשיתוף פעולה עם חוואים מהאזור כדי למנוע מהאש להתפשט לעבר שטחי המגורים.

לוחמי אש בפעולה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

מאמצי כיבוי מוצלחים

השריפה התפשטה על פני שטח של כחמישה דונמים, והאש החלה מחוץ לתחומי החווה והתפשטה לעבר המבנים והתשתיות במקום. צוותי הכיבוי ריכזו מאמצים בהגנה היקפית על קו הבתים ובצעו פעולות חיוניות לבלימת חזית האש.

לאחר מאמצים ממושכים בשטח הושגה שליטה על האש, והכוחות במקום ממשיכים בפעולות כיבוי משלימות. מקור השריפה אינו ברור ונסיבות המקרה נחקרות.