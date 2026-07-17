דרמת ענק בארה"ב: גמר המונדיאל בסכנה

גמר המונדיאל - אירוע הספורט הגדול ביותר של השנה עומד בפני סימן שאלה מטאורולוגי מדאיג במיוחד. ימים ספורים בלבד לפני שליאו מסי וחבריו יפגשו את נבחרת ספרד לדו-קרב המכריע על התואר העולמי באצטדיון מטלייף, הרשויות בארצות הברית נאלצות להתמודד עם איום סביבתי יוצא דופן שעלול לשבש את התוכניות החגיגיות. שריפות חסרות תקדים המשתוללות בשטח קנדה השכנה החלו לשלוח ענני עשן מסיביים ישירות אל עבר החוף המזרחי, ומעלות חשש כבד לגבי היכולת לקיים את המשחק בתנאים בטוחים לשחקנים ולאוהדים.

התושבים באזור המטרופולין של ניו יורק חוו שלשום בבוקר חוויה סוריאליסטית, כאשר גורדי השחקים המפורסמים נבלעו לחלוטין בתוך מסך אפור ומחניק. המראה המדאיג החזיר לרחובות את מסכות המגן שנשכחו מאז מגפת הקורונה, בעוד שגורמי הרפואה המקומיים פנו בהמלצה דחופה לציבור להימנע מכל פעילות מאומצת מחוץ לבית. במקביל, תשומת הלב מופנית לאצטדיון בניו ג'רזי, שם מקיימים אנשי המקצוע הערכות מצב שוטפות. בהתאחדות הכדורגל העולמית מבהירים כי כרגע לא התקבלה החלטה רשמית על שינוי המועד, אך הנושא נמצא בראש סדר העדיפויות.

מי שיכריע את גורל ההתמודדות הוא מדד איכות האוויר הרשמי, שמודד את רמת החלקיקים המזהמים באטמוספירה. החלטות פיפ"א לא יתבססו על תחושות או על מראה העיניים, אלא על נתונים יבשים המשתנים במהירות בהתאם לתנאי הרוח. באזורים מסוימים כבר נרשמו ערכים מדאיגים שהוגדרו כמסוכנים לבריאות, ובהיעדר רף רשמי וקבוע מראש של הארגון למצבים מסוג זה, כל החלטה על דחייה תתקבל בשיתוף פעולה צמוד עם מומחי הבריאות המקומיים.

רופאי חירום בכירים מזהירים כי ריצה בעצימות גבוהה תחת תנאים כאלה מהווה סיכון בריאותי ממשי עבור כדורגלני העילית, הזקוקים לנפחי חמצן עצומים במהלך המשחק. למרות התחזיות המלחיצות, נראה כי הטבע עשוי להושיט יד לעזרה ברגע האחרון. מטאורולוגים צופים כי מערכת גשמים משמעותית בשילוב חזית קרה שתגיע ביום ראשון בבוקר יסייעו לנקות את האוויר מהעשן הסמיך בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. בינתיים, הנבחרות ממשיכות בהכנות הטקטיקות, אך כולם נושאים עיניים בדאגה אל עבר השמיים.