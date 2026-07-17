לא מחכה: ההנחיה של היועמ"שית אחרי פיזור הכנסת

שעות ספורות בלבד לאחר שמליאת הכנסת אישרה באופן סופי את חוק פיזור הכנסת ה-25 וקבעה את מועד הבחירות ל-27 באוקטובר, שיגרה הבוקר היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מכתב רשמי למזכיר הממשלה יוסי פוקס. במכתבה מבהירה היועמ"שית כי מעתה והלאה הממשלה מוגדרת כממשלה יוצאת, דבר המטיל מגבלות משפטיות משמעותיות על פעילות השרים בתקופת הבחירות הקרובה.

המעבר לממשלה יוצאת והחובה לריסון

בפתח מכתבה ציינה היועצת המשפטית כי בעקבות אישור התיקון לחוק מימון מפלגות הלילה, הכנסת תצא לפגרת בחירות כבר מחר, ועל כן אין כל ספק כי המערכת הפוליטית נכנסה באופן רשמי לתקופת בחירות. בהרב מיארה הדגישה כי אף שהממשלה ממשיכה לכהן בתפקידה כדין עד לכינונה של ממשלה חדשה, מרחב הפעולה שלה ואופן הפעלת סמכויותיה שונים מהותית מאלה של ממשלה רגילה.

על פי פסיקות העבר של בית המשפט העליון שהוצגו במכתב, ממשלה יוצאת הפועלת ערב בחירות מחויבת לנהוג באיפוק ובריסון בהפעלת סמכויותיה, בייחוד בכל הקשור לעניינים שאין בהם כורח או דחיפות מיוחדת. היועמ"שית הבהירה כי רמת האיפוק הנדרשת תיקבע בהתאם למידת החיוניות של הפעולה השלטונית המדוברת, כאשר ככל שהפעולה דחופה וחיונית יותר, כך תקטן מגבלת האיפוק, ולהיפך.

החשש מהעדפת אינטרסים פוליטיים צרים

היועצת המשפטית לממשלה הסבירה במכתבה כי המגבלות הללו נועדו למנוע מצב שבו נעשה שימוש בסמכויות שלטוניות לצורך העדפת אינטרסים מפלגתיים צרים על פני האינטרס הציבורי הרחב. בנוסף, קיים חשש מהותי מפני יצירת עובדות מוגמרות בשטח, אשר עלולות להעמיד את הממשלה הבאה שתיבחר בפני מציאות בלתי הפיכה.

לאור זאת, הנחתה בהרב מיארה את השרים ואת כלל הרשויות המוסמכות במשרדי הממשלה לערוך בדיקה מוקדמת מול היועצים המשפטיים של משרדיהם לפני קבלת החלטות בנושאים שאינם נכללים בגדר ניהול שוטף. היא הוסיפה כי בימים הקרובים יופצו הנחיות מפורטות ומסודרות לכלל משרדי הממשלה הנוגעות לתחומים השונים, בהם מינויים, חקיקת משנה, תמיכות, הסכמים בינלאומיים והחלטות ממשלה.

תקופת הבחירות החלה עוד לפני הפיזור הרשמי

היבט משמעותי נוסף שעליו עמדה היועמ"שית במכתבה נוגע למועד תחילת החלת המגבלות הללו. לדבריה, השיקולים המנהליים המיוחדים של תקופת בחירות חלים בפועל עוד לפני ההכרזה הרשמית או פיזור הכנסת בפועל, במידה שהיה ידוע לציבור ולמקבלי ההחלטות כי הבחירות קרובות וצפויות.

בשל כך, הבהירה בהרב מיארה כי השיח הפוליטי שהתנהל בשבועות האחרונים סביב הקדמת הבחירות, לצד אישור חוק התפזרות הכנסת בקריאה ראשונה, הם שיקולים שיש להביאם בחשבון בעת בחינה משפטית של החלטות ופעולות ממשלתיות שנעשו בעת האחרונה. לסיום, ביקשה היועמ"שית להפיץ את המכתב לכלל שרי הממשלה ולוודא כי חוות הדעת המשפטיות שיצורפו להצעות החלטה בישיבות הממשלה ובוועדות השרים יתייחסו באופן מפורש למגבלות הריסון והאיפוק החלות בעת הזו.