אברי גלעד בתגובה ראשונה לסערה סביבו

אברי גלעד ( חדשות היום / חדשות 13 )

איש התקשורת אברי גלעד התייחס בטורו השבועי בעיתון "ישראל היום" לסערה הציבורית שעורר בימים האחרונים, לאחר שהביע ביקורת נוקבת על הרגלי הלבוש החשופים יתר על המידה של צעירות בחופי הרחצה.

בניסיון לעשות סדר ולאזן את הביקורת, הבהיר גלעד כי הבעיה אינה קשורה למגדר כזה או אחר, אלא לתופעה רחבה בהרבה של אובדן גבולות הלבוש במרחב הציבורי. לדבריו, גם גברים רבים מרשים לעצמם להסתובב ברחובות הערים בלבוש שאינו הולם את המעמד. "אחרי שיצרתי השבוע סערה עם דיבור על סגנון הלבוש של הבנות בים, אני רוצה לאזן", כתב גלעד בפנייה ישירה לקוראיו הגברים. "כן, גם אתה, תתלבש. מה אתה מסתובב לי ברחוב ללא חלק עליון? מה אתה לובש חולצת כפתורים פתוחה לרווחה כשכל הגוף שלך נשפך על המדרכה?".

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גלעד הסביר כי למרות ההבדלים הברורים, העיקרון הכללי של שמירה על כבוד המרחב המשותף נותר זהה: "נכון, חזה נשי וחזה גברי זה לא אותו דבר, אבל חשיפת יתר במקום לא מתאים זה אותו דבר. גם לבוש מרושל שחושף חלקים מוצנעים בגוף שלך לא מתאים לחשיפה".

בהמשך דבריו ביקש להדגיש כי הדרישה שלו איננה נובעת משמרנות קיצונית, אלא מרצון בסיסי לשמור על תרבות אנושית מכבדת ומודעת לסביבה: "זאת לא פוריטניות, זאת תרבותיות. זאת היכולת לזהות הקשרים. אתה לא בסוואנה, אתה ברחוב עירוני סואן. תכיר. נחשפים איפה שמתאים, ומכסים בשאר המקומות. פשוט תתלבש".