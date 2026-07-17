ברוך דיין האמת: פרופסור אבי שגיא הלך לעולמו

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ברוך דיין האמת. עולם הפילוסופיה וההגות היהודית בישראל מתעטף באבל בעקבות פטירתו של פרופ' אבי (אברהם) שגיא (שוייצר), מבכירי החוקרים של הפילוסופיה היהודית והכללית בדורנו, שהלך לעולמו אמש (חמישי) בגיל 72.

שגיא, פרופסור אמריטוס בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן ועמית מחקר בכיר במכון הרטמן, היה חתן פרס ביאליק לחכמת ישראל לשנת 2022 והותיר אחריו מורשת ענפה של עשרות ספרים ומחקרים פורצי דרך. שגיא נולד בבת ים וגדל כילד ציוני-דתי בשכונה חרדית בעיר. הוא התחנך בישיבה התיכונית "נתיב מאיר", היה חניך בבני עקיבא והתגייס לצה"ל כלוחם ומפקד בגדוד הנח"ל המוצנח.

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את דרכו האקדמית עשה באוניברסיטת בר-אילן, שם קיבל ב-1988 את תואר הדוקטור על מחקרו פורץ הדרך שעסק בדת ואקזיסטנציאליזם בהגותו של סרן קירקגור. שגיא הפך לפרופסור מן המניין בבר-אילן, הקים וניהל במשך שני עשורים את התוכנית המבוקשת לפרשנות ותרבות, ובמקביל שימש במשך כארבעה עשורים כחוקר מרכזי במכון הרטמן בירושלים.

מעבר לפעילותו המחקרית, שגיא לקח חלק פעיל בעיצוב דמותה של מדינת ישראל. הוא היה בין מחבריו של מסמך "רוח צה"ל" – הקוד האתי הרשמי של צבא הגנה לישראל, לצד פרופ' משה הלברטל ופרופ' דניאל סטטמן.

שמו עלה לכותרות גם בשנת 2012, כאשר נמתחה עליו ביקורת ציבורית בעקבות קבלתו של יאיר לפיד ללימודי דוקטורט ישירים בתוכנית לפרשנות ותרבות בניהולו, על אף שלפיד לא החזיק בתואר ראשון.

במשנתו הפילוסופית וההלכתית ייצג שגיא קו פלורליסטי, הומניסטי וליברלי מובהק, תוך מחויבות עמוקה להלכה היהודית ולאורתודוקסיה.

מחקריו הרבים עסקו במתח שבין מחויבות דתית לבין מערכות מוסר אוניברסליות. הוא כתב רבות על השילוב של מוסר אנושי בפסיקת ההלכה, על הגבולות שבין ציות עיוור לביקורת והטלת ספק, ועל האפשרויות לרפורמות ושינויים בתוך גבולות ההלכה אל מול עולם משתנה. שגיא נחשב לגשר רוחני עבור רבים שביקשו לשלב בין עולם התורה וההלכה לבין ערכים ליברליים ומודרניים.