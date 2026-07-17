ראש העיר ליאון: "לא נכרות עצים ברכס לבן בתקופת כהונתי"  

יערות הרי ירושלים ( נתי שוחט / FLASH90 )

ראש העיר ירושלים הצהיר רשמית על החלטתו לבטל את תוכנית הבנייה המקורית ברכס לבן, כדי למנוע פגיעה בשטחים הפתוחים ובנוף העירוני הירוק בסביבת המעיינות המהווים תחליף לים לתושבי הבירה . סביב התוכנית השנויה במחלוקת התנהל מאבק משפטי מלווה במחאה ציבורית שנים רבות, והצהרת ראש העיר הרשמית מבטיחה לשמר את הריאה הירוקה העירונית. במקביל, מקדמת העירייה בשיתוף קק"ל תוכנית לפיתוח שבילי הליכה ואופניים באורך כ-200 קילומטרים שיחברו בין שכונת רמות לגילה בבירה.

ראש עירית ירושלים משה ליאון ( חיים גולדברג/פלאש90 )

"יערות ירושלים זה נכס"

ביומה השני של הוועידה השנתית ה-54 למדע ולסביבה המתקיימת בירושלים, הצהיר ראש העיר משה ליאון: "עצרתי את תוכנית רכס לבן המקורית. כשבחנתי את השטח ראיתי את הנביעות, את הטבע ואת כ-11,500 העצים שבו. את זה לא נכרות, בוודאי שלא בתקופת כהונתי. הייחוד של ירושלים הוא שאין לנו ים. הנכס הטבעי והמשמעותי ביותר שלנו הוא יערות ירושלים של קק"ל. יחד עם קק"ל אנחנו מטפחים את היערות ומקדמים תוכנית משותפת לחיבוריות של שבילי אופניים והליכה משכונת רמות ועד גילה, כ-200 קילומטרים, תוכנית שכבר יוצאת לפועל".