מירב בן ארי נפרדת מהכנסת: "אספר הכל בהמשך"

בעקבות ההצבעה הדרמטית שנערכה לפנות בוקר (שישי) שבה אושר סופית חוק פיזור הכנסת ה-25, חברת הכנסת מירב בן ארי פרסמה פוסט פרידה קצר ורווי תחושות, שבו היא מסכמת את סיומו של הפרק הנוכחי במשכן ומביטה קדימה לעבר מערכת הבחירות שבפתח.

"זהו. סגרנו את הכנסת", כתבה בן ארי לעוקביה לאחר שעות ארוכות של דיונים מרתוניים שנמשכו אל תוך הבוקר. "הייתי כאן מיום שני רצוף עד שישי בבוקר".

חברת הכנסת, שנחשבת לאחת הדמויות הפרלמנטריות הבולטות והפעילות במשכן, בחרה שלא להרחיב כעת בביקורת פוליטית אלא להתמקד בחשיבות התקופה שעברה עליה: "יש לי הרבה מה לומר, אשמור את זה להמשך. כרגע רק אומר שזה היה התפקיד הכי משמעותי בחיי".

את דבריה חתמה בן ארי בקריאה אופטימית לקראת הבחירות הקרובות שנקבעו ל-27 באוקטובר: "עכשיו נצא לבחירות ונתקן, ביחד".