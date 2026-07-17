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חדשות פוליטי מדיני

מירב בן ארי נפרדת מהכנסת: "אספר הכל בהמשך"

חברת הכנסת מירב בן ארי, סיכמה את הלילה הדרמטי של פיזור הכנסת, שיתפה בתחושותיה לאחר שבועות אינטנסיביים של חקיקה והצהירה: "עכשיו נצא לבחירות ונתקן, ביחד"

09:33
3 תגובות
מירב בן ארי (יונתן זינדל / פלאש90)

בעקבות ההצבעה הדרמטית שנערכה לפנות בוקר (שישי) שבה אושר סופית חוק פיזור הכנסת ה-25, חברת הכנסת מירב בן ארי פרסמה פוסט פרידה קצר ורווי תחושות, שבו היא מסכמת את סיומו של הפרק הנוכחי במשכן ומביטה קדימה לעבר מערכת הבחירות שבפתח.

"זהו. סגרנו את הכנסת", כתבה בן ארי לעוקביה לאחר שעות ארוכות של דיונים מרתוניים שנמשכו אל תוך הבוקר. "הייתי כאן מיום שני רצוף עד שישי בבוקר".

חברת הכנסת, שנחשבת לאחת הדמויות הפרלמנטריות הבולטות והפעילות במשכן, בחרה שלא להרחיב כעת בביקורת פוליטית אלא להתמקד בחשיבות התקופה שעברה עליה: "יש לי הרבה מה לומר, אשמור את זה להמשך. כרגע רק אומר שזה היה התפקיד הכי משמעותי בחיי".

את דבריה חתמה בן ארי בקריאה אופטימית לקראת הבחירות הקרובות שנקבעו ל-27 באוקטובר: "עכשיו נצא לבחירות ונתקן, ביחד".

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יעל
לפני 21 דקות

פעם שלחנו ילדים לצבא בידיעה שיש מנהיגות אחראית והיום הילדים שלי בסכנה בזמן שביבי עסוק בספינים פוליטיים על השבכ. ההיסטוריה מלמדת שהפקרת הלוחמים בשביל כיסאות תמיד נגמרת באסון,דייי כבר!!!
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