הדסה בן ארי מכה על חטא

החופש הגדול בעיצומו, ועבור הורים רבים מדובר בתקופה המשלבת שיאים של משפחתיות לצד התמודדויות יומיומיות לא פשוטות. הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי, אם לשבעה, שיתפה את עוקביה בפוסט חשוף וכנה במיוחד על התחושות המלוות אותה לקראת סיומו המיוחל של הקיץ, ועל הלקח המרכזי שהיא לוקחת איתה מהימים האלו.

"אני יודעת מה יהיה החטא האחד שאני אכה עליו בסוף החופש הזה", פתחה בן ארי בגילוי לב. "והוא לא יהיה עצבים או איבוד שליטה. הוא יהיה פחד".

בן ארי תיארה בהומור ובכנות את התמונה שמצפה לה ביום האחרון של אוגוסט, רגע לפני החזרה ללימודים: "אני כותבת כבר עכשיו את המסקנה שלי לסוף החופש, כי למרות שיש לי חזות מלאת פאסון, אני יודעת שב-31 באוגוסט אני אהיה שבורה. אני אקח את הרכב לשטיפה ולמרות שהם ממש ישתדלו, החבר'ה שם לא יצליחו להוציא את כל החול שסחבנו מהים. אני מתפללת שהרכב לא יריח כמו הפיפי של אוריש, אולי בילדה השביעית יקרה לי הנס הזה של ילדים שנגמלים תוך יום".

היא שיתפה גם ברגעים הקטנים של ההתאוששות ובציפיות שלה מעצמה כהורה: "אני אקבע מראש תור לספרית ל-2 בספטמבר, לא כי אני צריכה משהו מיוחד, אלא רק כדי שמישהו יחפוף לי את הראש. אין תרופה מרפאת יותר אחרי כל האכילת ראשים אצלנו. יעברו כמה ימים עד שאני שוב אלך זקופה ואבין מה עברתי בשבועות האחרונים. זאת לא חוכמה להגיד להם די כבר עם המסכים. זאת לא חוכמה להגיד תהיו בני אדם. צריך גם לעבוד בזה".

"אחת הבנות שלי אמרה שאני ממש אנטיוכוס"

עיקר הפוסט עוסק בהתמודדות עם הצורך לשמור על ביטחון הילדים, שלעיתים גולש לדבריה לחששנות יתר המגבילה את חופש הפעולה שלהם.

"אני נזהרת מאוד על הילדים שלי", הסבירה בן ארי ותיארה את שגרת האזהרות בבית: "אל תקפצו גבוה מדי בטרמפולינה שלא תשברו רגל, אל תקפצו לבריכה שלא תחבטו בקרקעית. אל תרוצו כשאתם רטובים, אל תתנדנדו על הכיסא... הרשימה עוד ארוכה. אחת הבנות שלי צחקה עליי ואמרה שאני ממש אנטיוכוס. אני חושבת שהיא התכוונה שיש לי הרבה גזירות. ושאני ארכאית ופחדנית ולא רלוונטית".

בסיום דבריה, הביעה בן ארי תקווה להצליח לשנות את הגישה הזו במהלך ימי החופש הנותרים, וללמוד דווקא מהילדים כיצד לשחרר את הרסן: "למרות שאני יודעת שהתפקיד שלי כהורה הוא לשמור על הילדים, אני לא יכולה שלא לחשוב כמה פעמים אני קוצצת להם את הכנפיים. החופש הזה דווקא בא לי שהם ילמדו אותי לעוף ולקפוץ לבריכה ולהתפלש בבוץ מחוץ למעיינות. שב-31 באוגוסט אני לא אכה על החטא הזה, שאני אתן להם ללמד אותי להיות קצת ילדה".