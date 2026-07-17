בתום דרמה לילית: מדינת ישראל הולכת לבחירות

מדינת ישראל הולכת רשמית לבחירות: הכנסת ה-25 אישרה הלילה (שישי) בהצבעה דרמטית בקריאה שנייה ושלישית את חוק פיזורה. 62 חברי כנסת תמכו בהצעת חוק מימון מפלגות, שבתוכו עוגן סעיף פיזור הכנסת. בעקבות אישור החוק, נקבע כי הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו ביום שלישי, ה-27 באוקטובר.

הדרמה מאחורי הקלעים: האולטימטום של דרעי

שעות ספורות לפני ההצבעה המכריעה, המהלך כולו עמד בסימן שאלה גדול בשל עימות חריף שהתפתח בין יו"ר ש"ס אריה דרעי לבין ראשי האופוזיציה. דרעי סירב להצביע בעד חוק מימון המפלגות, המגדיל את התקציבים שיוזרמו למפלגות לקראת קמפיין הבחירות, ללא תמיכת האופוזיציה. זאת כדי למנוע מצב שבו הקואליציה תספוג לבדה את הביקורת הציבורית על הגדלת התקציבים – שלטענת דרעי משרתים את מפלגות האופוזיציה אף יותר מאשר את ש"ס.

בשל דרישת היועצת המשפטית לממשלה, מועד פיזור הכנסת עוגן משפטית בתוך חוק המימון עצמו. המשמעות הייתה ברורה: אם החוק היה נופל הלילה, פיזור הכנסת היה נדחה לשבוע הבא. דחייה כזו הייתה מאפשרת לקואליציה להמשיך במרתון החקיקה, אך מנגד הייתה מובילה לאובדן של מיליוני שקלים שהמפלגות זקוקות להם בדחיפות לצורך מימון קמפיין הבחירות.

דרעי סירב לאפשר לאופוזיציה ליהנות מהגדלת התקציבים מבלי לשלם על כך את המחיר הציבורי והציב אולטימטום נוקשה. בסופו של דבר, באופוזיציה התקפלו והצביעו בעד החוק, מה שסלל את הדרך לאישור הפיזור באופן סופי.