בוקר של הלם באיראן

הסלמה דרמטית במזרח התיכון: צבא ארצות הברית הודיע הבוקר (שישי) כי השלים הלילה גל תקיפות נרחב נוסף בשטח איראן. שלא כבעבר, המוקד של התקיפה הנוכחית היה פגיעה ממוקדת בתשתיות אזרחיות ולאומיות של הרפובליקה האסלאמית.

במסגרת הפעילות האווירית, מטוסי קרב אמריקניים הפציצו והשמידו גשרים מרכזיים בדרום המדינה, המחברים בין עיר הנמל האסטרטגית בנדר עבאס לבין הערים שיראז ולאר. פגיעה זו צפויה לשבש קשות את נתיבי התחבורה והמסחר באזור.

בתגובה למהלך האמריקני, איראן השיבה באש לעבר יעדים של ארה"ב באזור. מטהרן נמסר כי בוצעו תקיפות לעבר בסיסים צבאיים אמריקניים בקטר ובבחריין, ובמקביל טענו האיראנים כי תקפו מטרות גם בשטח סוריה.