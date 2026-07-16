נשיא המדינה יצחק הרצוג פנה לפני כחודש באמצעות אנשי הצוות שלו ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, במטרה לבדוק האם קיימות חלופות משפטיות למעצר עריקים חרדים. הפנייה נעשתה על רקע המתיחות הגוברת בחברה הישראלית סביב סוגיית הגיוס. כך נחשף הערב (חמישי) בחדשות 12.

על פי הדיווח, צוות הנשיא בחן את האפשרות להטיל סנקציות כלכליות נוספות על עריקים, כצעד שיאפשר להוריד את המתח בחברה הישראלית ולהימנע ממעצרם של בני ישיבה. אולם היועצת המשפטית לא השיבה לפנייה, והסבירה כי במידה והנשיא מעוניין להתקדם עם הצעתו - עליו לפנות ישירות לממשלה.

מכיוון שהסיכויים להסכמה מצד הממשלה לצעד כזה היו קלושים עד לא קיימים, הנשיא בחר שלא לפנות לממשלה ולא להמשיך בניסיון. הפנייה של הרצוג משקפת את חומרת המשבר הציבורי סביב נושא הגיוס, ואת הניסיונות למצוא פתרונות שיאזנו בין הצורך באכיפת החוק לבין שמירה על האחדות הלאומית.

שתי הפגנות חרדיות במקביל

על רקע ניסיונו של הנשיא להגיע לפתרון, התרחשו במהלך שעות אחר הצוהריים שתי הפגנות גדולות של חרדים נגד הגיוס ונגד מעצר עריקים. אחת ההפגנות התקיימה בבית הכלא הצבאי, שם חרדים מחסידות סנס התאגדו כדי לעשות מחאה שקטה על מעצר של שני בני ישיבה.

על פי הנמסר, שני בני הישיבה הגיעו ללשכת הגיוס כדי לקבל פטור על רקע רפואי, אך במקום זאת נעצרו ל-20 ימים. המפגינים עמדו מחוץ לכלא בשקט, כאות הזדהות עם העצורים ומחאה על מדיניות המעצרים.