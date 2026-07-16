( חיים גולדברג / פלאש90 )

השר לשעבר מתן כהנא ממפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט הגיב הערב (חמישי) בחריפות לדבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בוועידת תקומה, שבה תקף את יו"ר המפלגה. כהנא, שכיהן בעבר כשר בממשלת בנט-לפיד, מסר לאתר סרוגים תגובה נוקבת שבה האשים את סמוטריץ' בהפצת שקרים והסתה.

"סמוטריץ' מפוחד מגל הנטישה של שרים וחברי כנסת במפלגה שלו, ולכן מהלחץ הוא בוחר להסית ולהפיץ שקרים הזויים וחסרי אחריות נגד רב אלוף במילואים גדי איזנקוט, שהקדיש את חייו לביטחון המדינה", מסר כהנא בתגובתו. כהנא המשיך והטיח בשר האוצר האשמות חריפות בנוגע לאחריותו לאירועי 7 באוקטובר: "סמוטריץ' שמבחינתו החמאס הוא נכס, חבר קבינט שלא הכיר את איום הנוח'בה, וחבר בכיר בהנהגה שהובילה את ישראל לטבח השבעה באוקטובר ועדיין ממשיך לתמוך ולקדם חוקי השתמטות מסית נגד רב אלוף במילואים". התגובה של כהנא מגיעה על רקע נאומו של סמוטריץ' בוועידת המחנה הלאומי של תנועת תקומה באקספו תל אביב, שם הצהיר כי מערכת הבחירות הקרובה תכריע בין ממשלה לאומית לממשלת שמאל. בנאומו תקף סמוטריץ' את יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט והזהיר כי "הוא יפרק את ההתיישבות".

מערכת בחירות סוערת

המתיחות בין מפלגת 'ישר' לבין הציונות הדתית מתגברת ככל שמתקרבת מערכת הבחירות. סקרים אחרונים מצביעים על כוחה של מפלגת 'ישר' בראשות איזנקוט, שזוכה ל-22 מנדטים ומתמקמת כאלטרנטיבה המובילה במרכז-שמאל. במקביל, גוש הקואליציה הנוכחי נחלש בסקרים ל-58 מנדטים.

כהנא, שהצטרף למחנה הממלכתי לפני כארבע שנים, הבהיר בעבר כי "מצאתי מנהיג ששם את הערכים במקום הנכון". בראיון לרדיו 103fm הוא אמר על איזנקוט: "היכולות שלו במקום הראוי, אני חושב שגדי הוא מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו".

יצוין כי כהנא עצמו היה מעורב בעבר בעימותים פוליטיים סוערים. השבוע התפרסם כי הוא מכין באופן אישי את תחום החינוך במפלגתו לקראת הבחירות, תוך ביקורת חריפה על שר החינוך הנוכחי יואב קיש. בנוסף, הוא היה מעורב בעימות חריף עם איש התקשורת שמעון ריקלין, שתקף אותו על רקע ביקורתו כלפי ראש הממשלה נתניהו.

בסיום תגובתו חזר כהנא על המסר המרכזי: "סמוטריץ די להסתה".