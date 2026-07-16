צמד לאבו פרחי: מכבי תל אביב זכתה באלוף האלופים

מכבי תל אביב זכתה הערב (חמישי) בתואר הראשון של עונת 2026/27, לאחר שגברה 1:3 על האלופה הפועל באר שבע במשחק אלוף האלופים באצטדיון טרנר. סייד אבו פרחי כבש צמד, דור פרץ הוסיף ושגיב יחזקאל בישל את שלושת השערים.

הצהובים עלו ליתרון בדקה העשירית. איבוד כדור של באר שבע אפשר ליחזקאל לקבל את הכדור בתוך הרחבה ולמסור לאבו פרחי, שכבש מול הרשת החשופה וקבע 0:1.

התגובה של האלופה הגיעה כעבור חמש דקות. הגבהה של גיא מזרחי נעצרה בקורה, אופיר דוידזאדה השתלט על הכדור החוזר והעביר מסירת רוחב לקינגס קאנגווה. הקשר סיים בעקב מול אופק מליקה והשווה ל־1:1.

מכבי תל אביב פתחה היטב את המחצית השנייה והחזירה לעצמה את היתרון בדקה ה־58. מהלך קבוצתי של הצהובים הסתיים בבעיטה של דור פרץ מקצה הרחבה לרשת של אופיר מרציאנו. יחזקאל רשם את הבישול השני שלו במשחק.

בדקה ה־66 נותרה מחזיקת הגביע בעשרה שחקנים. רוי רביבו ביצע תיקול גבוה בעמית אוחנה, ספג כרטיס צהוב שני והורחק מהמגרש.

למרות החיסרון המספרי, מכבי תל אביב כבשה פעם נוספת בדקה ה־72. איתי בן חמו מסר לפרץ, שהמשיך בעקב ליחזקאל. הקיצוני העביר כדור רוחב לאבו פרחי, שכבש מקרוב, השלים צמד וקבע 1:3.

בדקה ה־80 נרשם אירוע שיפוט חריג. השופט אביב קליין החליט תחילה להרחיק את יחזקאל בצהוב שני, לאחר שהתמהמה בירידה מהמגרש במהלך חילוף. אלא שהשחקן התעכב בעקבות כוסות שתייה שהושלכו לעברו מיציע אוהדי באר שבע. שופטי ה־VAR קראו לקליין לבחון את האירוע, ולאחר הבדיקה בוטלה ההרחקה.

בתוספת הזמן נפצע ז'ואאו ויקטור, שחקן הרכש היקר של הפועל באר שבע. זמן קצר לאחר מכן נשרקה שריקת הסיום, ומכבי תל אביב חגגה ניצחון 1:3 וזכייה בתואר הראשון של העונה.