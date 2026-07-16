ברגע זה: ארה"ב פותחת בגל תקיפות חדש באיראן

פיקוד המרכז האמריקאי הודיע לפני זמן קצר על פתיחת גל תקיפות אוויריות טרי ברחבי איראן כנגד מטרות המשטר.

מטעם הפיקוד נמסר: "כוחות אמריקניים החלו בגל חדש של תקיפות נגד איראן, נכון לשעה 14:00 (לפי שעון מזרח-ארה"ב). הגל החדש מסמן את היום החמישי ברציפות של פעולות שמטרתן להחליש את יכולותיו הצבאיות של המשטר".

סוכנויות החדשות האיראניות מדווחת על הדי פיצוצים אשר נשמעים בעת הזאת בדרום איראן, סמוך לאזור בנדר עבאס המשמש כמרכז כוח ימי משמעותי של משמרות המהפכה, הטלוויזיה הממלכתית של איראן מדווחת על לפחות שלושה פיצוצים שנשמע באזור, ועל המשך תנועת מטוסים.

לאורך הימים האחרונים, התמקד הכוח האווירי האמריקאי בפגיעה במרכזי הכוח המאפשרים לאיראן להשפיע על התנועה הימית במצרי הורמוז, תקיפות רבות בוצעו נגד מטרות באי קאשם השוכן על חופיה הדרומיים של איראן, ומשם שוגרו מתקפות רבות נגד השייט במרחב.

על פי דיווחים רבים, בבית הלבן מתכננים להרחיב את התקיפות נגד איראן, בכוונה לנהל משא ומתן תחת אש.