למרות ההסלמה בשטח: הבית הלבן קורץ לאיראנים

ההחרפה בעימותים בין ארצות הברית ואיראן במפרץ הפרסי ממשיכה כבר מספר ימים, אך נראה כי גם מאות השיגורים האיראניים לעבר מדינות רבות ברחבי המפרץ ותקיפות התגובה של פיקוד המרכז האמריקאים לא מצליחים לצנן את השאיפות הדיפולמטיות של הנשיא טראמפ.

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, קיימה לפני זמן קצר מסיבת עיתונאים רשמית בפני נציגי התקשורת בפמליית הנשיא ועדכנה כי למרות התקיפות הנרחבות של ארה"ב, הערוץ הדיפלומטי לא נסגר.

"איראן מאוד מעוניינת בהמשך השיחות עם ארה"ב, והם ממשיכים להביע את רצונם להגיע לעסקה, הם סופגים מכות קשות ונזקים הרסניים מהתקיפות של צבא ארה"ב".

לוויט, שמקיימת מסיבת עיתונאים ראשונה מאז יציאתה לחופשת לידה, הבהירה כי התקיפות לא מצביעות על שינוי כיוון, אלא תגובה להפרות של מסגרת ההבנות: "התקיפות האחרונות על איראן מגיעות בעקבות הפרות איראנית של ההסכם, הם חתמו שהם לא ירו על כלי שיט".

לבסוף גם הודיעה כי למרות הדיווחים על איומים איראניים על חיו של הנשיא, טראמפ מתכוון להשתתף באירוע הגמר של המונדיאל.