השיטה ההזויה של בן גביר וסילמן למנוע בריחות מהכלא

זה מה שימנע את בריחות האסירים מבתי הכלא בישראל?

בהמשך לפנייתו של השר לביטחון לאומי, חה״כ איתמר בן גביר, ולעבודת מטה משותפת של המשרד להגנת הסביבה, רט״ג, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר, היום (חמישי) חתמה השרה להגנת הסביבה עידית סילמן על הכרזה שמגדירה את התנינים כ״חיית בר מטופחת״ - הכרזה שמשמעותה כי גופיים ביטחוניים דוגמת שב״ס יוכלו לצאת לפיילוט ולהחזיק בשטחם תנינים, תוך הבטחה על שמירתם ודאגה לתנאים מתאימים.

כזכור, לפני כחצי שנה הציע השר בן גביר לאמץ את מודל בית הכלא המוקף בתנינים של הנשיא טראמפ, ולהקים אחד כזה סביב בית כלא ביטחוני בו כלואים מחבלי הנוח׳בה.

בשב״ס נרתמו לאירוע והחלו בעבודה מטה רחבה בנושא, במסגרתה ערכו שורה של בדיקות וסיורים בגני חיות והגיעו למסקנה כי בית כלא מוקף בתנינים מוזיל את עלויות האבטחה ומהווה הרתעה משמעותית נגד ניסיונות בריחה.

לאחר שהשר בן גביר אישר התקדמות לפיילוט הכולל בינוי ויצרת תנאים בטיחותיים וסביבתיים להחזקת החיה האימתנית, החסם העיקרי היה החוק שקובע כי תנין ירוק הוא חיית בר מוגנת, כזו שלא ניתן להחזיקה מחוץ לגני חיות.

הפתרון היה שימוש בהכרזה על חיית בר כחיה מטופחת כלומר כזו שניתן להחזיקה לצורכי מסחר, הכרזה שהייתה קיימת בישראל עד שנת 2013, ואיפשרה להרוג תנינים לצרכים כלכליים, תוך התאמתה לצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל והגבלה להחזקה בלבד ורק לגופים ביטחוניים.

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, קיימה שורה של דיונים והתייעצויות - וכאמור, חתמה היום בהתאם לסמכותה על ההכרזה כאמור לצורך ביצוע פיילוט עבור גוף בטחוני דוגמת שב״ס עבור משימה ייחודית זו מפני מחבלים שרצחו וטבחו.