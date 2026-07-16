זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת דברים – חזון תשפ"ו

פָּרָשַׁת דְבָרִים היא פרשת השבוע הראשונה בספר דברים. היא מתחילה בתחילת הספר (א', א') ומסתיימת בפרק ג', פסוק כ"ב.

את פרשת דברים קוראים תמיד בשבת שלפני תשעה באב, ועל שם ההפטרה היא נקראת "שבת חזון". יש קהילות שבהן קוראים את אחד מן הפסוקים בפרשה, הפותח במילה "איכה", במנגינת טעמי המקרא של מגילת איכה.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 19:10. יציאת השבת: 20:26

תל אביב

כניסת השבת: 19:27. יציאת השבת: 20:29