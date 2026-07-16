מליאת הכנסת אישרה היום (חמישי) בקריאה שנייה ושלישית את חוק התקשורת החדש של שר התקשורת שלמה קרעי, לאחר שהצעת החוק זכתה לתמיכת 53 חברי כנסת מול 48 מתנגדים. מדובר באחת הרפורמות המקיפות ביותר בשוק השידורים בישראל בשנים האחרונות, כזו שלדברי הקואליציה תגביר את התחרות ותפחית רגולציה מיותרת. באופוזיציה, לעומת זאת, מזהירים מפני פגיעה בעצמאות התקשורת - ועוד לפני שהדיו התייבש על החוק, כבר הוגשו עתירות לבג"ץ לביטולו.

הרפורמה מגיעה לאחר מתיחות פוליטית בקואליציה, כאשר הסיעות החרדיות התנגדו בתחילה לנוסח החוק. רק לאחר שהראשל"צ הרב יצחק יוסף הורה לסיעת ש"ס לתמוך בחוק - בתמורה לקידום חוק לומדי התורה וחוק הכשרות - הצליח השר קרעי לגייס את הרוב הנדרש. במכתבו לאריה דרעי, הבהיר הרב יוסף כי "אין מקום להתמהמה" ויש "להציל את עם ישראל מאכילות נבלות וטריפות".

מה בעצם קובע החוק?

במרכז הרפורמה עומדת הקמת רשות תקשורת חדשה, שתאחד את גופי הפיקוח הקיימים ותהיה אחראית על הרגולציה בשוק השידורים. במקביל תוקם מועצה בת תשעה חברים שתקבע את מדיניות הרשות ותפקח על פעילותה.

אחד הסעיפים המרכזיים בחוק מחייב גופי תוכן גדולים - ובהם שירותי שידור וסטרימינג העומדים בקריטריונים של הכנסות או מספר מנויים - להירשם במרשם ייעודי ולהשתתף במימון הפקות מקור ישראליות. החובה תיכנס בהדרגה ותגיע בסופו של דבר ל-6.5% מההכנסות, כאשר חלק מהסכום יוקדש לסרטי תעודה ישראליים.

בתחום הספורט קובע החוק כי בעלי זכויות שידור לא יוכלו עוד לחייב צרכנים לרכוש חבילות יקרות כדי לצפות באירועי ספורט מסוימים, ויחויבו לאפשר הפצה שוויונית יותר של התכנים. בנוסף נקבע כי אירועי ספורט שיוגדרו כבעלי חשיבות ציבורית ישודרו ללא תשלום נוסף ובערוצים פתוחים.

עוד קובע החוק כי מערך עידן+ ימשיך לפעול, כאשר עלות הפעלתו תמומן מתקציב תאגיד השידור הציבורי. גם תקציב רשות התקשורת החדשה ימומן מקיצוץ בתקציב התאגיד. החוק לא ייכנס לתוקף באופן מיידי, אלא בעוד 24 חודשים, כאשר חלק מהסעיפים ייכנסו לתוקף במועדים שונים.