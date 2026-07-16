דרעי במתקפה על הרמטכ"ל ( באדיבות כיכר השבת )

יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיע הערב (חמישי) לראיון חריף ב'כיכר השבת' אצל ישי כהן, ובמהלכו טרק את הדלת בפני יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט והכריז על נאמנות מוחלטת לראש הממשלה בנימין נתניהו. "אנחנו תומכים בנתניהו, נקודה!", הצהיר דרעי בפתח דבריו. בהמשך הראיון יצא דרעי במתקפה חריפה נגד איזנקוט ומיקם אותו כמי שמוביל מחנה עוין לציבור האמוני. "איזנקוט הולך בראש מחנה של שנאה נגד כל דבר שביהדות", טען יו"ר ש"ס. "אנחנו עם נתניהו בכל הכוח. תומכים בנתניהו בראש המחנה, שהוא יהיה ראש הממשלה. הגוש האמוני הוא הגוש שלנו".

אריה דרעי - כיכר השבת אריה דרעי | צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 1:48

הצהרות דרעי מגיעות על רקע מתיחות פוליטית גוברת בין הקואליציה לבין האופוזיציה, כאשר סקרים אחרונים מצביעים על כוחה של מפלגת 'ישר' בראשות איזנקוט, שזוכה ל-22 מנדטים ומתמקמת כאלטרנטיבה המובילה במרכז-שמאל. במקביל, גוש הקואליציה הנוכחי נחלש בסקרים ל-58 מנדטים.

הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, העריך כי הסקר האחרון שבו ש"ס קיבלה 7 מנדטים בלבד יכול להסביר את חריפות הטון של דרעי. "יכול להיות שהסקר האחרון שבו יש לו 7 מנדטים, גרם לקצת לחץ בש"ס", אמר שמש בראיון לרדיו 'קול ברמה'.