סקר מנדטים: איזנקוט לא נרגע; בנט ולפיד בשפל נוסף

הטלטלה הפוליטית והחקיקה המואצת בכנסת השבוע נותנות את אותותיהן בדעת הקהל: סקר המנדטים הטרי של i24NEWS, שנערך באמצעות מכון "דיירקט פולס", חושף שינויים משמעותיים ביחסי הכוחות ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, כאשר גוש הימין רושם ירידה קלה.

בחלוקת המנדטים, מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר עם 28 מנדטים. במרחק לא רב מאחור ניצבת מפלגת "ישר!" החדשה בראשות גדי איזנקוט, המבססת את מעמדה ככוח המוביל במרכז-שמאל עם 22 מנדטים.

מפלגת "הדמוקרטים" זוכה בסקר ל-11 מנדטים, ואחריה מפלגת "ביחד" עם 9 מנדטים, בדומה למפלגת ש"ס שמקבלת אף היא 9 מנדטים. ישראל ביתנו ויהדות התורה יציבות עם 8 מנדטים לכל אחת. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר והרשימה המשותפת עם בל"ד מקבלות 7 מנדטים כל אחת. מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עומדת על 6 מנדטים, ומפלגת רע"מ סוגרת את הרשימה עם 5 מנדטים.

על פי נתוני הסקר, איחודים אפשריים כמו אלו של בני גנץ ואלון שמחי, או של חילי טרופר ויועז הנדל, אינם מצליחים להתרומם. מפלגות אלו, לצד המפלגה הכלכלית ומפלגת זהות, אינן עוברות את אחוז החסימה.

איזנקוט עוקף את נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה

הנתון הדרמטי ביותר בסקר נוגע לשאלת ההתאמה לראשות הממשלה: כמעט לראשונה, יו"ר מפלגת "ישר!", חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, מצליח לעקוף במקצת את ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו. איזנקוט זוכה ל-47% תמיכה מהציבור, מול 44% תמיכה בלבד להם זוכה נתניהו.

ברמת הגושים, המאבק הצמוד נמשך אך נטיית המטוטלת פונה שוב לעבר האופוזיציה. גוש הקואליציה הנוכחי חוזר לרדת במנדט אחד בהשוואה לשבוע שעבר, ומציג כוח של 58 מנדטים בלבד. מנגד, גוש האופוזיציה – יחד עם המפלגות הערביות – מטפס במנדט ועומד על רוב של 62 מנדטים.