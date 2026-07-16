מפעיל הטלפרומפטר של טראמפ התעשר מנאומיו 

סערה חדשה משתוללת בבית הלבן וסביבתו של הנשיא האמריקני, איש מצוות הסיוע הטכני של הנשיא טראמפ, והאחראי על הפעלת מערכת הטלפרומפטר במהלך נאומיו של הנשיא, שלשל לכיסו סכומי עתק בעזרת הימורים באתר הפופולרי פולימרקט.

על פי החשד, המפעיל הטכני גבריאל פרז, שנמצא בצוות הטכני של טראמפ כבר משנת 2016 השתמש בידע המקדים הנרחב לתוך דבריו המתוכננים של הנשיא על מנת לייצר הימורים 'ספקלוטיביים' מקדימים שמערכות האתר זיהו ככאלה בעלי סיכוי הצלחה נמוכים, ועל כן היו בעלי יחסי תשלום מטיבים במיוחד.

אותו איש טכני, שהיה אחראי על הפעלת מערכת הטלפרומפטר המסייעת לנשיא בנאומיו, נהנה מגישה לא מוגבלת לדבריו של הנשיא הרבה לפני שנאמרו או שודרו, ועל כן זכה בסכומי עתק באותם הימורים 'קלושים'.

לפי הממצאים שנאספו עד כה, פרז זכה בלפחות מאה אלף דולר בעזרת שימוש באותו ידע פנימי מקדים, החקירה בעניינו צפויה להימשך, אך לא בטוח שפרז יעמוד לדין בנושא, שכן מערכות האכיפה עדיין מתקשות באכיפת נושא אתרי הימורים ספקולטיביים כמו פולימרקט, ופרז נמצא בתהליכי משא ומתן עם רשויות האכיפה על מנת לסגור את הפרשה במסגרת טיעון וקנסות ולא אישומים פליליים.