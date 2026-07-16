אחרי אופיר סופר: פרישה נוספת במפלגת הציונות הדתית 

חבר הכנסת וסגן יו"ר הכנסת, משה סולומון, הודיע היום (חמישי) כי החליט שלא להתמודד בפריימריז הקרובים של מפלגתו. הודעתו של סולומון מגיעה לאחר חודשים של מתיחות קשה מול הנהגת המפלגה והעומד בראשה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אשר הדיח אותו מוועדות הכנסת לאחר שהצביע נגד חוק הגיוס ("חוק יסוד לימוד תורה").

בהודעה הרשמית שפרסם, החליט חבר הכנסת להציב מראה נוקבת בפני המפלגה וטען כי זו זנחה את עקרונות היסוד של הציבור הדתי-לאומי ששלח אותה לכנסת.

"מפלגת הציונות הדתית קידמה את חיזוק ההתיישבות, מדיניות ביטחונית נחושה יותר, השפעה על הכלכלה, על המשילות ועל זהותה היהודית של מדינת ישראל", כתב סולומון, אך מייד סייג והצביע על השבר האידיאולוגי העמוק: "לצד ההישגים הללו, אני מרגיש שבנושאים שהם לב ליבה של הציונות הדתית – תורה, צבא ועבודה – התרחקנו מהדרך".

"לא מדובר בנושא שולי או בעוד צפרדע שצריך לבלוע"

סולומון, המשמש גם כסגן-אלוף במילואים, התייחס באופן ישיר לסוגיית השוויון בנטל והשירות הצבאי, שהייתה סלע המחלוקת שהובילה להדחתו בפועל מפעילות בסיעה.

"אני מאמין בתורה. אני מאמין בלומדי התורה. אני מאמין גם בשירות בצה"ל, בנשיאה משותפת בזכות לשרת, כחלק מהאחריות לבניין המדינה והאומה כולה", הבהיר חבר הכנסת. "אלו אינם ערכים מתחרים – אלו הערכים שעליהם גדלנו ושאותם הציבור שלנו שלח אותנו לייצג. כשהמפלגה בחרה לוותר על העקרונות הללו, הרגשתי שלא אוכל עוד להביט לציבור שלי בעיניים ולומר לו שאני מייצג אותו כפי שהוא מצפה ממני".

הוא הוסיף והדגיש כי פשרות בנושאים אלו פוגעות בליבת השליחות הציבורית שלו: "לא מדובר בנושא שולי. זו איננה עוד צפרדע שצריך לבלוע. זו המהות עבור מי ששלחו אותי, לפחות כך אני מאמין. לכן, לאחר מחשבה רבה ומתוך אחריות ציבורית, החלטתי שלא להתמודד בפריימריז הקרובים של מפלגת הציונות הדתית".

לאן מועדות פניו של סולומון?

סולומון סיכם את הודעתו באמירה כי פוליטיקה היא כלי בלבד למימוש ערכים, ורמז כי אינו מתכוון לפרוש לחלוטין מהחיים הציבוריים, על רקע דיווחים שונים בשבועות האחרונים על גישושים ופניות שקיבל ממפלגות אחרות במרכז-ימין.

"אני מאמין שפוליטיקה היא כלי, לא מטרה. כשהכלי כבר אינו מאפשר לך לשרת את הערכים שלשמם נכנסת לחיים הציבוריים, צריך לדעת לומר זאת ביושר", חתם סולומון. "אני לא יודע עדיין מה תהיה דרכי הפוליטית בהמשך. אבל דבר אחד ברור לי: השליחות הציבורית שלי לא מסתיימת כאן. זו הייתה דרכי, ובעזרת השם – זו גם תהיה דרכי בעתיד. תודה לחבריי לסיעה ולשותפים לדרך".