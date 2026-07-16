כמו בישראל? הבית הלבן במתקפה נגד אלימות השמאל

מזכיר המדינה (שר החוץ) האמריקאי, מרקו רוביו, יצא למתקפה וורבאלית חריפה כנגד תנועות השמאל בעולם, אותן תיאר בתור המנוע העיקרי מאחורי האלימות הפוליטית הגוברת בארצות הברית ובעולם במערבי/דמוקרטי כולו.

רוביו הפנה אצבע מאשימה לעבר תנועות השמאל, והטיל עליהן את האחריות לאלימות והשנאה הגוברת במערב ובעולם הדמוקרטי: "אנחנו מתמודדים היום עם גל חדש של אלימות פוליטית, בסדר גודל חסר תקדים, כאן בארה"ב הנתח של קבוצות שמאל בעלילות טרור ואלימות פוליטית, הגיע לרמות שלא נראו מזה עשורים, בגרמניה אלימות שמאל הקיצוני זינקה ב-40 אחוזים בשנה האחרונה בלבד, ביוון 80 אחוזים מהאלימות הפוליטית מקודמת על ידי ארגוני שמאל קיצוני וקבוצות אנרכיסטיות".

רוביו תיאר את השתלשלות האירועים ההרסנית לפרטי פרטים: "אנו רואים את זה בהתקפה כוללת על קציני ההגירה שלנו, ירי צלפים, חומרי נפץ, מארבים חמושים, יורה טרנסג'נדר שפותח באש על תלמידי בית ספר יסודי קתולי בזמן שהם מתפללים, אקדחו מסומן בסיסמאות כמו- 'איפה אלוהים שלכם עכשיו?' ".

"זה מה ששמאלנות קיצונית עושה בסוף, הם יכולים לקרוא לזה בשמות מכובסים, לתת לעצמם תארים כמו ליברלים, אנטי-אימפראליסטים, קומוניסטים, בסוף הם תומכים באלימות, כל עוד זה משרת את האידיאולוגיה שלהם, דרך האלימות והטרור, הם מבקשים לשעבד אתכם ולכפות את הכיעור הזה".

רוביו אמר את הדברים בפני קהל נרחב של דיפלומטים ומנהיגים, גם כאלה מאירופה ומרחבי מדינות המערב, וקרא למנהיגים לקחת את אלימות השמאל ולשנות את התפיסה סביבה, ולהכיר בה כמה שתיאר בתור איום משמעותי ליציבות המערב.