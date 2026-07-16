מרגי ( (צילום: Dennis Leupold) )

הזמר הישראלי מרגי, שממשיך לכבוש את השוק האמריקאי עם מוזיקה באנגלית, מצא עצמו במרכז סערה קטנה ברשתות החברתיות לאחר שהתגלה כי הסיר את כל השירים בעברית מהקטלוג שמוצג למשתמשים עם חשבון אמריקאי בספוטיפיי. ברשתות עלו טענות שהמהלך קשור לרצון להצניע את הישראליות שלו ברוח התקופה, אבל בסביבתו של הזמר ממהרים להבהיר: אין כאן שום בושה או הסתרה - אלא החלטה עסקית מושכלת שנוגעת לאופן שבו האלגוריתם של ספוטיפיי עובד.

"עם תחילת הפעילות הבינלאומית של מרגי בארצות הברית, התקבלה בלייבל הבינלאומי החלטה להתמקד בהפצת המוזיקה באנגלית בלבד", נמסר מטעמו של הזמר בכתבה נרחבת שפורסמה באתר mako. "המטרה היא לבנות את הנוכחות שלו בשוק האמריקאי ולאפשר לאלגוריתמים של פלטפורמות הסטרימינג לחשוף את המוזיקה החדשה לקהל היעד הרלוונטי". האלגוריתם הוא הבעיה גורמים בתעשיית המוזיקה הישראלית דווקא מצדיקים את המהלך, ומסבירים שמבחינת חשיפה לקהל אמריקאי הוא די מתבקש. "לקהל אמריקאי, לצורך העניין, יש בספוטיפיי 'לגלות מוזיקה שלא שמעת', של אמנים שאתה אוהב", הסביר גורם בתעשייה המקומית. "נגיד אני שומע שירים של אייל גולן, אז זה יכול לשלוף לי עכשיו שיר של אייל גולן מהעבר". אותו גורם הוסיף כי במקרה של מרגי, הצגת שירים בעברית לקהל אמריקאי עלולה דווקא לחבל בו: "האנשים של מרגי אומרים, בצדק, אמריקאי ששומע מרגי, האלגוריתם פוגע בו אם הוא מציע לו את הזוג הזה, כי הוא לא ישמע את 'הזוג הזה'. הוא יעשה פליי ולא יבין מה זו השפה ולא יבין את השיר, וגם כנראה שהסיכוי לשמוע מרגי יפחת. זה 'סקיפ', זה מסמן לאלגוריתם שמרגי זה לא משהו שכדאי להציג לאנשים". "זו החלטה מאוד הגיונית", ציין אותו גורם. "זה מפתיע שלא כל ישראלי שניסה להצליח בחו"ל הוריד את הקטלוג שלו בעברית לאמריקאים".

יהונתן מרגי ( יאיר סיגרון )

לא רק אלגוריתם - גם היבטים מסחריים

לפי אנשיו של מרגי, השירים בעברית אינם זמינים כיום בפלטפורמות הסטרימינג למשתמשים שמחזיקים בחשבון אמריקאי, אבל זמינים לכל מי שמחזיק חשבון ישראלי - גם אם הוא גר בחו"ל. עוד נמסר כי לצד האסטרטגיה הבינלאומית, "קיימים גם היבטים מסחריים והסכמיים שמגבילים בשלב זה את האפשרויות בנוגע לקטלוג בעברית, וזאת הייתה הפשרה המיטבית".

"גם אותנו זה מתסכל, ואנחנו פועלים כדי למצוא פתרון ומקווים שנוכל להסדיר את הנושא", הוסיפו בסביבתו של הזמר. עד שהנושא יוסדר, הוכן קישור ייעודי שמרכז את כל השירים שלו בעברית ביוטיוב, וכל מי שפונה אליהם מקבל אותו באופן אוטומטי.

הקריירה הבינלאומית ממשיכה לפרוח

מרגי ממשיך להתקדם בקריירה הבינלאומית שלו. לאחרונה התארח בתוכנית TODAY Show של רשת NBC, אחת מתוכניות הבוקר הפופולריות בארצות הברית, שם ביצע את הסינגל הבינלאומי החדש שלו "Alien". ההופעה בתוכנית האמריקאית הנחשבת מהווה עוד צעד משמעותי בקריירה הבינלאומית שלו.

במקביל, הזמר לא שוכח את הקהל הישראלי - בחודש האחרון השיק אלבום חדש בעברית בשם "ציפור כחולה", הכולל תשעה שירים שנכתבו בין לוס אנג'לס לישראל, עם שיתופי פעולה מיוחדים עם סטטיק ואגם בוחבוט.