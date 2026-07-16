סמוטריץ' בתחזית קודרת: זה מה שיקרה בעוד שנה אם לא ננצח 

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', נשא הערב נאום לוחמני בוועידת המחנה הלאומי של תנועת תקומה באקספו תל אביב. בדבריו הכריז סמוטריץ' כי מערכת הבחירות הקרובה תהיה מכרעת לעתידה ולזהותה של המדינה, וקבע כי היא תכריע בין ממשלה לאומית לבין ממשלת שמאל מסוכנת.

"לראשונה מזה 38 שנה, ממשלת הימין תשלים את ימיה ותעמוד בקרוב למבחן אמון הציבור", פתח סמוטריץ' את נאומו, תוך שהוא עוקץ את הפרשנים באולפנים. "בניגוד לכל נבואות התרעלה ומשאלות הלב של הפרשנים בערוצים, הממשלה הלאומית שלנו עמדה איתן לכל אורך הדרך, מול אתגרים רבים מבית ומחוץ. מרגע הקמת הממשלה, מחנה השמאל שקורא לעצמו 'דמוקרטי', ניסה בכל דרך לרמוס ולבטל את הבחירה הדמוקרטית. הם ניסו למחוק את הקול שלכם. של כולנו". הרפורמה המשפטית והמהפכה ביו"ש בהמשך נאומו סקר שר האוצר את הישגי הממשלה היוצאת, כשהוא שם דגש מיוחד על המהלכים המשותפים לו ולחבר הכנסת שמחה רוטמן בתחום המשפט, וכן על הרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון. "רק השבוע, יחד עם ידידי חבר הכנסת שמחה רוטמן, אישרנו במליאת הכנסת את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה", הצהיר סמוטריץ' בפני באי הוועידה. "בעבודה יסודית, מקצועית ועקבית הצלחנו לממש עוד ועוד חלקים שיחזירו את האיזון בין הרשויות. אנחנו מחוללים דה פקטו רפורמה משפטית אמיתית. במעשים, לא בדיבורים. בראש ובראשונה הובלנו מהפכת ענק, חסרת תקדים, בהתיישבות ביהודה ושומרון. אנחנו מחסלים את רעיון המדינה הפלסטינית".

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הכלכלה במצב מצוין והאזהרה מפני איזנקוט

סמוטריץ' הדף את הביקורות על תפקודו במשרד האוצר וטען כי למרות המלחמה היקרה, המשק הישראלי מפגין חוסן יוצא דופן. "כנגד כל התחזיות וההפחדות של השמאל: הכלכלה הישראלית במצב מצוין ומכה את כל התחזיות בזכות ניהול אחראי של הממשלה", אמר. "למרות המלחמה הארוכה והיקרה בתולדות ישראל הורדנו מיסים למילואימניקים, למעמד הביניים והובלנו רפורמות גדולות נגד עושק הבנקים שמשאירים יותר כסף בכיס שלכם. השקל והבורסה הישראלית שוברים שיאים וההשקעות הזרות זורמות לישראל".

בחלקו האחרון של הנאום הפנה שר האוצר אזהרה חריפה לעבר חבר הכנסת גדי איזנקוט והמחנה הממלכתי, כשהוא מאשים אותם בניהול מגעים עם גורמים בינלאומיים לוויתורים טריטוריאליים.

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"ממשלת איזנקוט תקים מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל", האשים סמוטריץ'. "אני אומר זאת מתוך ידיעה מוחלטת: מתקיימים מהלכים בינלאומיים שמקודמים מול גורמים בשמאל הישראלי שמטרתם להחזיר לאחור את כל המהלכים החשובים שעשינו ביהודה ושומרון. הבחירות הקרובות הן על השאלה האם תקום כאן ממשלה לאומית, ציונית ואחראית או ממשלת שמאל מסוכנת בתחפושת 'ממלכתית' בתמיכת הערבים".

את דבריו חתם בפנייה נרגשת למצביעי הציונות הדתית לקראת המערכה בקלפיות: "מול כל השנאה המטורפת הזו - אנחנו מפסיקים להתבייש ולהתרפס, ואומרים בגאווה שאנחנו בני הציונות הדתית לא צריכים אישור מאף אחד. את התשובה המוחצת לכל הרעלנים שרודפים את הציונות הדתית, ניתן בקלפי. בבחירות הקרובות אף אחד לא נשאר שאנן. עלינו לעשות הכל על מנת שתקום כאן ממשלת ימין אמיתית. זה בידיים של כולכם".