ישראל בוערת; חום קיצוני של 44 מעלות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר לימים הקרובים: מגמת ההתחממות נמשכת, ונראה שסוף השבוע הקרוב והימים הראשונים של השבוע הבא יתאפיינו במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ועומסי חום כבדים בחלקים נרחבים מהארץ.
יום שישי: מזג האוויר יהיה בהיר ותורגש התחממות קלה, כאשר יהיה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. תושבי מישור החוף ירגישו את הלחות המאפיינת את העונה עם מזג אוויר הביל לאורך קו החוף.
יום שבת: המגמה נמשכת עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. בהרים ובפנים הארץ ייעשה חם מהרגיל ויבש, בעוד שבמישור החוף יוסיף להיות הביל ומעיק.
יום ראשון: תחילת שבוע העבודה תלווה בעלייה קלה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה בהיר, חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
יום שני: לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר, ועומסי החום יוסיפו להיות דומים לאלו של יום ראשון.
יום שלישי: גל החום הקל שומר על יציבות. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ, והביל מאוד ברצועת החוף.