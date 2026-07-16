ישראל בוערת; חום קיצוני של 44 מעלות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר לימים הקרובים: מגמת ההתחממות נמשכת, ונראה שסוף השבוע הקרוב והימים הראשונים של השבוע הבא יתאפיינו במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ועומסי חום כבדים בחלקים נרחבים מהארץ.

יום שישי: מזג האוויר יהיה בהיר ותורגש התחממות קלה, כאשר יהיה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. תושבי מישור החוף ירגישו את הלחות המאפיינת את העונה עם מזג אוויר הביל לאורך קו החוף.

יום שבת: המגמה נמשכת עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. בהרים ובפנים הארץ ייעשה חם מהרגיל ויבש, בעוד שבמישור החוף יוסיף להיות הביל ומעיק.